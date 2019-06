Naomi Campbell ‘Riesco a digiunare per giorni’: il segreto della sua forma fisica a 49 anni

Naomi Campbell ‘Riesco a digiunare per giorni’: il segreto della sua forma...

Naomi Campbell ospite al ‘Lorraine Show’ parla della sua dieta: ‘Posso digiunare per giorni interi e non muoio certo di fame’. Ecco come fa

Di recente Naomi Campbell, 49 anni, è stata ospite al talk britannico “Lorraine Show” condotto da Dan Wootton.

In questa sede la Venere Nera, ha parlato della dieta che attualmente sta seguendo e l’aiuta a restare in forma.

Naomi Campbell e la dieta a ‘digiuno intermittente’

Al ‘Lorraine Show’, la top model di fama mondiale ha rivelato che è in grado di restare digiuna anche per diversi giorni, seguendo la dieta a ‘digiuno intermittente’, una dieta al quanto bizzarra ma che non le farebbe patire i morsi della fame:

‘Mangio quando mi sento di farlo. Non muoio certo di fame. Se mi sento di fare un giorno intero di digiuno, lo faccio bevendo solo succhi o acqua. Dipende da come mi sento’

ha rivelato Naomi Campbell, la quale ha poi spiegato che questo tipo di dieta, molto in voga tra le star, e detta anche ‘Intermitting fasting’, prevede 14 ore di digiuno una volta a settimana. A tal proposito la modella aggiunge:

‘Durante l’estate spesso non mangio e bevo dei succhi, fa troppo caldo. Ma non è mai una cosa programmata, può capitare un giorno o anche due giorni a settimana. Dipende solo da quando mi sento di farlo’

La Venere Nera, ha sempre avuto la tendenza a seguire dei regimi alimentari particolari, come accadde circa 9 anni fa, quando ospite da Oprah Winfrey, raccontò di star seguendo la dieta “Master Cleanse”, un regime alimentare che permette di depurare l’organismo ingerendo solo ‘una limonata limonata con pepe di cayenna e sciroppo d’acero, un bicchiere d’acqua e sale e una tisana lassativa’.

Una dieta non per i deboli di stomaco, impegnativa e alquanto drastica, che la Campbell ha rivelato di essere riuscita a seguire solo per 18 giorni:

‘Sono riuscita a portarla avanti per 18 giorni, ma si tratta di una dieta che va bene solo per depurare l’organismo una volta ogni tanto’

Insomma più che una dieta una vera e propria tortura che ovviamente sconsigliamo a tutti di evitarla.