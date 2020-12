Nancy Coppola: grazie a Stefano Ansaldi ho potuto partorire mia figlia

Il ginecologo partenopeo, Stefano Ansaldi, è stato ucciso a Milano ieri notte.

Sono ancora in corso le indagini circa la morte di Stefano Ansaldi, il ginecologo di Benevento, di 65 anni che è stato ucciso nella notte a Milano. La pista più battuta, al momento, è quella della rapina.

Questo anche se, l’orologio era a terra e dal portafogli sembrava non ci mancasse nulla. A mancare soltanto il suo telefono cellulare. Una cosa che, però, non avrebbe giustificato l’uccisione con un coltello. E’ stato trovato agonizzante da alcune persone che passavano.

Si trattava di un medico molto stimato in tutta Italia e, soprattutto a Napoli, dove Ansaldi aveva lo studio. Uno studio frequentato anche dalla cantante di musica neomelodica Nancy Coppola.

Proprio la cantante, ci ha tenuto a ricordare il medico poiché, proprio grazie a lui, ha potuto partorire sua figlia Giulia.

Nancy Coppola, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, non riusciva a rimanere incinta. Proprio lei, ha voluto ricordarlo sui social con queste parole:

“Quando è nata Giulia l’ho abbracciato piangendo perché grazie a lui avevo avuto la mia bimba. Un uomo che ha fatto tanto per tante mamme e penso che come me tante di voi lo state piangendo”.