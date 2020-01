‘Non mi pagano’ Nancy Brilli senza soldi, il duro sfogo dell’attrice in un’intervista privata

Nancy Brilly si sfoga duramente durante un’intervista per il quotidiano Online Leggo. L’attrice romana rivela: ‘Sto lavorando senza paga’

Nancy Brilli, all’anagrafe Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, è una dei volti iconici del cinema Italiano.

Attrice di Fiction e pellicole di successo, attualmente si sta dedicando alla carriera teatrale, girando in Tournée con lo spettacolo ‘A che servono gli uomini’ per la regia di Lina Wertmüller.

Recentemente l’attrice romana, si è concessa ad una lunga intervista al quotidiano online Leggo, dove si è lasciata andare ad un duro sfogo proprio mentre è in tournée. Ecco cosa ha rivelato ai suoi lettori.

Nancy Brilli, ‘costretti ad umiliarsi’ per ricevere il pagamento

La celebre attrice ha voluto sfatare il mito secondo cui la carriera teatrale o più in generale lavorare nel mondo dello spettacolo sia tutto ‘rose e fiori’, rivelando che spesso è molto più dura di quanto si riesca ad immaginare tanto ‘faticare tanto’ per dopo ‘doversi umiliare per chieder quanto guadagnato’:

‘Uno pensa tutto rose e fiori, no? Bene: essere forti e decisive e sostenere tutti i propri ruoli, essere all’altezza della carriera, della responsabilità degli altri, avere le spalle larghe tanto quanto basta per tenere in piedi una ventina di persone, tenere su il morale, mandare avanti uno spettacolo’

poi aggiunge:

‘Vorrei che per magia tutte le cose andassero per il verso giusto, ma così non è. Capita anche ai lavoratori dello spettacolo di non venir pagati o di non esserlo in tempo’

e ancora:

‘Mi dispiace e mi fa inferocire vedere un tecnico, un attore, un padre o una madre di famiglia costretti a umiliarsi ripetutamente per chiedere quanto si è guadagnato, lavorando seriamente e con fatica’

continua Nancy Brilly con amarezza, poi la denuncia.

Nancy Brilly ‘denuncia’: ‘In scena senza paga’

Dopo lo sfogo arriva l’amara denuncia dell’attrice, la quale con profondo disappunto denuncia il fatto che attualmente la compagnia sta andando in scena senza essere pagata.

Una realtà che, prosegue Nancy Brilly, è spesso taciuta seppur nota nel, tanto bramato mondo dello spettacolo:

‘Stiamo andando in scena senza paga. Dovevo dirvelo. Che vergogna’

conclude l’attrice.