Nancy Brilli costretta a mettere la parrucca: emerge il triste motivo

In una intervista, Nancy Brilli, ha raccontato che in seguito ad un trauma è stata costretta ad indossare una parrucca per nascondere i suoi veri capelli, ecco cosa è successo quando era piccola.

Nancy Brilli indossa una parrucca: il motivo

E’ stata una delle donne più belle e più amate del cinema italiano e nella sua lunga carriera si ha dimostrato di avere un grande talento oltre che una indubbia bellezza. In una passata intervista, l’attrice romana ha raccontato senza filtri uno dei momenti più difficili della sua adolescenza. Un trauma così forte che ha cambiato per sempre la sua vita. Nancy Brilli ha condiviso un ricordo che è sempre vivo nella sua mente. Dopo la scomparsa della madre, quando lei aveva solamente 10 anni è andata a vivere dalla nonna.

In quegli anni, ha dovuto affrontare un altro drammatico momento. Nel dettaglio, l’attrice romana ha rivelato che quando era piccola sua nonna e la compagna di allora del suo papà le tagliarono tutti capelli e da allora sono diventati davvero crespi.

Le parole dell’attrice romana

Senza troppi giri di parole, Nancy Brilli ha rivelato cosa è accaduto quando era molto piccola:

“Avevo l’endometriosi e non lo sapevo. Mia nonna, con la fidanzata di allora di mio padre, mi tagliarono i capelli, mi tosarono come una pecora, divennero crespi.

L’attrice romana ha poi aggiunto:

Sembra una scemenza ma non lo è. Una prepotenza, una violenza. Mia nonna indossava gli abiti di mia madre, fece un défilé per mostrarmi come se li era aggiustati”.

Da quanto emerge dal suo racconto, dietro a quella parrucca si celano capelli troppo crespi che l’attrice romana ha cercato di nascondere con la parrucca.

