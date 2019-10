Naike Rivelli super sensuale su Instagram, ma questa volta la ragazza si è spinta troppo oltre, in posa da censura dentro una lavatrice.

Uno dei profili Instagram più amati e allo stesso tempo più discussi è, senza dubbio, quello di Naike Rivelli. La bellissima figlia di Ornella Muti ama stupire i suoi fan con scatti davvero sensuali che lasciano poco o nulla all’immaginazione. Questa volta, protagonista della sue ultime foto caricate sui social sono il suo lato B da urlo e il suo fisico statuario!

Naike Rivelli troppo provocante su Instagram

La figlia di Ornella Muti è molto amata sui social network dove è solita pubblicare scatti davvero provocanti, al limite del proibito. Da sua mamma ha ereditato oltre alla bellezza anche la sensualità che uniti alla sua sfrontatezza sono diventati un mix esplosivo come si come mostrano i numerosi scatti bollenti pubblicati sui social.

Il suo obiettivo è quello di condividere con i suoi seguaci foto e pensieri che rappresentano il suo stile di vita, ma in chiave provocatoria. Non mette solo in mostra il suo fisico statuario, ma cerca di dare voce ai suoi pensieri in modo davvero particolare scatenando vere e proprie polemiche in rete.

Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, Naike Rivelli ha voluto stupire tutti mostrando il suo Lato B da urlo! Nel dettaglio, la foto mostra l’attrice 44 enne in versione Barbie. Dalla lavatrice soltanto le sue gambe e il suo fondo schiena coperto da un sottilissimo perizoma e dei tacchi vertiginosi che stuzzicano la fantasia dei suoi fan.

Un altra foto che ha conquistato tutti è quella in cui si mostra completamente nuda allo specchio: