Naike Rivelli si denuda sul balcone: boom di like per la figlia di Ornella Muti

View this post on Instagram

Che coglioni.. quanto perbenismo assurdo! Evviva la fica! Evviva il pube, evviva una donna che fa uno scatto meraviglioso! Che noia che ci debba sempre essere quell'aggiunta da maestrina frustrata che vuole fare L'intellettuale … Instagram è un social dove ognuno Posta qualcosa di proprio, che lo rappresenta! Stare li a guardare quello che fanno gli altri (almeno che non stanno postando cose controproducenti per il prossimo o il pianeta) è da stupidi.. non so bene chi sia Caterina Collovati ne voglio saperlo. So chi è @arisamusic e le faccio un applauso per il meraviglioso scatto postato al mare. Una vera Dea ❤️❣️E solo una cazzo di bellissima foto ragazzi! Bisogna finirla di creare di tutto una polemica ! Basta manipolare e strumentalizzare gli scatti fatti nei propri social dagli artisti veri, per far parlare di se e ricevere mezzo secondo di visibilità mediatica. Che orrore! Che Palle che Noia è che Bassezza! 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻Politically Scorretta : @caterinacollovati #giornatadelpube