Nuda in posizioni proibite, Naike Rivelli dà scandalo sui social: le foto censurate della figlia di Ornella Muti

View this post on Instagram

The Keyhole by #naikerivelli ©️copyright #photo #foto ©️Naikerivelli #keyhole #photography #guardoni Vorrei fare chiarezza su certi post che vengono spesso criticati e strumentalizzati da altri . Io sono una creativa. Sul Mio social Posto anche scatti e video del mio lavoro. Sono un fotografa e una modella e il mio lavoro artistico viene apprezzato e molto ben pagato da aziende ecosostenibili e privati, in tutto il mondo. I miei miti i miei maestri sono Helmut Newton – Le Chapelle -Dalì-Bukowski – David Bowie – Freddy Mercury- John Lennon, Yoko Ono -Alejandro Jodorowsky – Tina Turner- Eckhart Tolle – Guru Ramana- Bob Marley- J.K. Rowlings e tanti altri ! Sono una sognatrice e credo ancora ingenuamente che si possa cambiare il mondo! La mia casa di produzione fa spot video e foto e vendono molto bene. La nostra Filosofia Fashion Ecosostenibile è : Look Good❣️Feel Good❣️ Do Good❣️ che vuol dire : Mi piace quello che indosso- è fatto con materiali che non danneggiano il corpo e l’ambiente, e comprandolo faccio del bene al pianeta. Molto semplice, lineare e onesta come filosofia. Noi crediamo che – Una Moda che investe milioni per ammazzare animali torturandoli in maniera agghiacciante, per creare un giullare da appendere alla propria Borsetta Birkin firmata Fendi 🙆🏻‍♀️😳🙈🤔🤢🤮👿… dovrebbe essere illegale. È una moda démodé, arcaica, antica, ridicola e completamente proiettata solo al consumismo, senza più rispetto per l’ambiente , senza più attenzione alla qualità dei materiali usati, che vengono trattati chimicamente. Si Pensa oramai che un oggetto Firmato e costoso sia un indice di qualità, 🙈🤪🤣😂👎🏻👎🏻🤮 Detto questo. Ripeto per l’ennesima volta. Siamo liberi di seguire chi e ciò che vogliamo. Se non capite i nostri messaggi se non condividete il nostro stile di vita.., se non vi entusiasma il mio lavoro, perché mi seguite? ??? La vita è una! Un suggerimento importante: riempitevi di cose che vi appagano, non sprecate il vostro tempo prezioso appresso a ciò che non amate. Andate a seguire i vostri sogni e i vostri maestri. 🙏🏼❤️❣️👍🏼 @ornellamuti