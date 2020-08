View this post on Instagram

Ho deciso di condividere umilmente una serie di racconti e consigli, raccolti nella mia breve ma intensa esperienza di vita. Ho frequentato così tanti ambienti diversi, mondi dissociati con persone di ogni classe sociale con tradizioni usanze e valori di ogni genere. Ho notato che c’è qualcosa che abbiamo tutti in comune . Qualcosa che va oltre il nostro status sociale o economico sesso, razza ,religione, e stile di vita. La salute e il benessere psicofisico. Senza quello.. non si costruisce nulla. La tristezza, la depressione, la solitudine, il malessere, la paura, la malattia, colpiscono tutti senza guardare in faccia nessuno. La sola cosa che possiamo fare è rafforzarci , cercare di essere più sani possibili. Quando faccio riferimento al grasso, non lo faccio legato ad un aspetto estetico, ma al grasso pericoloso che ostruisce le arterie anche a chi è magro, quel grasso in più che crea problemi di salute importante. Il colesterolo alto è micidiale per chi è di costituzione magra e per chi tende a prendere peso. Fa male a tutti noi. Ognuno dovrebbe sentirsi a proprio agio con il proprio corpo e trattarlo con il rispetto che si merita. È il tempio della nostra anima. Ho sprecato così tanto tempo prezioso appresso a tante cazzate, da giovane ho perso di vista il mio centro, la mia connessione. Tutto ero più importante di ..”me”.. e mi sono trascurata tanto. Le conseguenze sono state terribili. Un corpo gonfio, malsano, una pelle distrutta il fegato ingrossato, letargia, perdita di capelli ecc ecc. posso scrivere un papiro 😱Dopo un lungo percorso, tanta ricerca, e molte sedute con svariati professionisti sul campo, io ho trovato il mio benessere. Ho cambiato totalmente dieta e stile di vita e ho ritrovato me stessa. Non sono un medico ne una psicologa. Offro la mia esperienza perché possa essere d’aiuto. Ma consiglio a tutti di fare i dovuti controlli e di farsi seguire da professionisti. Love Naike Ps) Stay Tuned @ornellamuti @ilgiornale.it @ilmessaggero.it @ilcorrierenews @ilfattoquotidianoit