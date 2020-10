View this post on Instagram

Food is the fuel ⛽️ our body needs to feel healthy and strong. We are what we eat. Awareness is fundamental if we want to change our lifestyle and health! #naikerivelli @ornellamuti @blueeyedfamily Siamo quello che mangiamo. Il cibo è la benzina ⛽️ che serve al corpo per funzionare bene, essere forti e salutari. La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento e la guarigione ❣️