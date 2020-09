Naike Rivelli, lo fa in cucina e si fotografa: rischio censura –...

La figlia di Ornella Muti pubblica la sua ultima provocazione. Si riprende in cucina coperta dal nulla e pubblica tutto.

La figlia di Ornella Muti torna a stupire i suoi follower. Di recente, infatti, Naike Rivelli ha condiviso un video che la ritrae senza vestiti in cucina mentre si da da fare.

La figlia di Ornella Muti continua a far parlare di sé attraverso i social. Naike Rivelli è divenuta famosa sul piccolo schermo per la partecipazione ad alcuni reality show e si è distinta soprattutto per i numerosi scatti condivisi su Instagram che, spesso, hanno dato adito a polemiche e dibattiti.

La nota cantante e attrice non smette mai di stupire i suoi follower con nudi il cui obiettivo è quello di porre l’attenzione su tematiche importanti della società moderna.

SEGUE: LA SUA ULTIMA PROVOCAZIONE => VIDEO

Le immagini sono molto spinte