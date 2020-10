La figlia di Ornella Muti dà scandalo sui social: pubblica un video che la ritrae in azioni oscene. Fan basiti.

La figlia di Ornella Muti è nota per essere una donna estrosa e con una grande fantasia. Questa volta è riuscita a conquistare il popolo del web con uno video che la ritrae intenta a far pipì all’aperto, in piedi, proprio come un uomo.

L’ultimo post scandaloso di Naike

Nelle ultime ora, ha lanciato una nuova provocazione sui social. Questa volta, la giovane critica la pubblicità di una nota marca di assorbenti che, a detta dell’attrice, lancia un messaggio sbagliato a coloro che guardano la tv.

Ritiene, infatti, che alcuni di questi spot pongono troppo l’accento sull’incontinenza urinaria delle donne adulte mentre altri mettono in risalto alcune particolarità naturali del ciclo mestruale.

In queste ore, è apparso sul suo account Instagram un nuovo post che lasciato tutti senza parole. Non si mostra come mamma l’ha fatta ma, come sempre, sa come catturare l’attenzione del suo pubblico virtuale su temi importanti.

La figlia di Ornella Muti la fa all’aperto

L’ultimo post condiviso su Instagram di Naike Rivelli ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti. La figlia di Ornella Muti si mostra con in mano uno strumento, probabilmente in lattice, con il quale finge di fare pipì come gli uomini.

A riprendere la scena è la mamma, la quale le chiede cosa sta facendo. Immediata la risposta della giovane:

“Mamma in questo nuovo mondo dove le donne devono far vedere che fanno un po’ di pipì addosso ad una certa età e le altre donne che devono far vedere che il sangue è rosso, io ho comprato il mio “pi**iuar”, per fare la pipì negli Autogrill. Praticamente faccio vedere a tutti come si utilizza perché non bisogna vergognarsi.”

In pochi minuti dalla pubblicazione ha fatto il giro delle bacheche sui social, ovviamente non sono mancate le critiche da parte di alcuni utenti.