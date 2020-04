Con la faccia di lui in mezzo alle gambe, Naike Rivelli senza veli ‘Siete shoccati?’: lo scatto bollente

View this post on Instagram

Bella Ciao 👋🏻🇮🇹👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻 #feltrirestaacasa #vittoriofeltri #estremista #restaacasa #naikerivelli #photo copyright ©copyright naikerivelli 🇮🇹🖕🏼🖕🏼 Sconvolti dalle mie foto shock 🙀 sul mio social Instagram? Facciamo subito chiarezza! Non sono un Influencer non sono una politica non conduco un programma televisivo dove qualcuno cambiando canale è obbligato a vedere quello che faccio. Sono un artista una produttrice e una imprenditrice. Posto sul MIO Instagram i MIEI POST PER I MIEI FOLLOWER. Follower che non mi sono comprata ma guadagnata onestamente col tempo e con amore. Posto momenti della mia vita ,famiglia, vita amorosa, ricette , pensieri, consigli e progetti lavorativi . Di lavoro ne ho tanto. Ma tanto. Non so a chi dare i resti. Sono fiera di ritagliare del tempo per condividere qualcosa con chi è interessato. Quello che invece trovo Scioccante io.. molto più delle mie foto.. è quello che sta SUCCEDENDO IN ITALIA 🇮🇹 . Un governo che non sa quello che fa. Due mesi di fermo in Italia. Per tutti tranne le banche. Tutte le nostre rate continuano come se fossimo tutti a lavoro. Leasing, , finanziamenti, affitti, mutui, rate scuole, bollette ,tasse, spese generali.. siamo fermi , immobili mentre le banche come sanguisughe ci prosciugano quel poco che ci è rimasto. Tutti i pagamenti continuano a sottrarsi dai nostri conti in banca. Tanti non hanno ricevuto nulla dei soldi promessi. Non si capisce nulla di quello che ci dicono. Tutto un contro senso. Trovo scioccante che gli italiani stanno zitti e si affidano a persone che davvero non sanno quello che fanno. Feltri in politica? Ma dai ma stiamo scherzando? Dobbiamo restare a casa? Va bene! #iorestoacasa Ma non restiamo in silenzio. Il 25 aprile da tutti i balconi “Bella Ciao 👋🏻!” Governo! Più forte che mai. 🇮🇹🗣🗣🗣🗣🗣🗣🗣🗣🗣🗣🗣@ornellamuti @roberto.m68 #checulo #bellaciao #italia #25aprile #balconi #italiani #italia #piemonte #attivisti