Naike Rivelli scandalosa: nuda con uno strumento tra le gambe – FOTO

La figlia di Ornella Muti torna a far parlare di se. Provocatrice oltre ogni misura, nell’ultimo scatto si mostra con uno strumento tra le gambe.

Ama provocare e lo fa sempre più spesso. Naike Rivelli ha condiviso un nuovo scatto che ha immediatamente acceso la fantasia del suo pubblico virtuale: ovviamente, è poco (s)coperta!

Naike, non caso conosciuta anche con lo pseudonimo Nayked, è divenuta famosa sul piccolo schermo all’età di 8 anni quando ha preso parte, accanto a sua mamma, nel film “Bonnie e Clyde all’italiana“.

Qualche anno più tardi è stata scelta da Ettore Scola per recitare ne “Il viaggio di Capitan Fracassa“. Negli anni, è apparsa anche in diversi programmi televisivi.

E’ nota, oltre che per la sua bellezza, anche per la sua personalità eccentrica. Sui social, infatti, è solita condividere scatti provocatori e, in molti di questi, si mostra proprio come mamma l’ha fatta.

Di recente, la figlia di Ornella Muti è tornata a dare scandalo su IG. L’attrice ha condiviso una foto in cui appare senza veli ed è coperta solo da uno strumento.

PROVOCA TUTTI CON LO STRUMENTO TRA LE GAMBE => FOTO

Il pubblico è abituato a vederla senza veli. Come in ogni suo scatto, Naike Rivelli appare in tutta la sua naturale bellezza.

Nell’immagine seguente, a scattarle la foto è stata proprio sua mamma Ornella.