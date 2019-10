Naike Rivelli si abbassa il perizoma, la figlia di Ornella Muti provoca i fan con le sue curve

La bella Naike Rivelli ha voluto stupire ancora una volta i suoi fan con una foto bollente in perizoma che lascia intravedere proprio tutto

La bella Naike Rivelli ama molto condividere con i suoi fan foto che mostrano la sua via insieme alla mamma Ornella Muti e molto spesso stupisce tutti con scattai davvero bollenti al limite del proibito. Questa volta la foto è talmente bollente da essere diventata virale. Vediamo perché.

Bella come la mamma e ribelle

La 44enne Naike Rivelli è figlia della bellissima Ornella Muti, indimenticabile attrice che ha ammaliato generazioni intere con la sua bellezza e la sensualità innata.

Ancora oggi la Muti è una splendida donna che conserva tutto il suo fascino. Naike ha ereditato da lei la bellezza e la voglia di lasciare il segno, che uniti alla sua sfrontatezza sono diventati un mix esplosivo come si può vedere dal suo profilo Instagram.

La bella attrice e cantante ama infatti pubblicare scatti e pensieri che la rappresentano : la maggior parte di questi é fatta per provocare e scandalizzare i benpensanti ma soprattutto per dire al mondo che la sua filosofia di vita è la libertà

La foto in perizoma abbassato mostra tutto

Tra gli ultimi scatti pubblicati sul profilo Instagram di Naike che non a caso quando si occupa di musica usa lo pseudonimo Nayked ,spunta una foto che mostra il suo perfetto lato B praticamente del tutto nudo.

Solamente un sottilissimo perizoma rosa accuratamente abbassato é posato sul lato B perfetto ed in bella vista.

Naike apre le braccia ad un panorama stupendo come a ribadire la sua libertà.

La frase che accompagna la foto è molto esplicativo anche se in inglese:

“Quando pensi di essere sfortunata ricorda che, da qualche parte là fuori, qualcuna ha incontrato il tuo ex..E crede veramente di aver trovato qualcuno di speciale!”

Il messaggio è chiaramente per un suo ex, e chissà se la persona in questione si sarà pentita vedendo le perfette rotondità della bella Naike.

Ed i fan sono concordi: