Naike Rivelli, avete mai visto la nonna? La mamma di Ornella Muti morta poche ore fa

Una foto che ha lasciato i fan stupiti. Nessuna provocazione stavolta: Naike Riveli mostra una parte importante della sua vita.

Di solito, Naike Rivelli pubblica su Instagram tanti scatti hot e senza veli, ma questa volta ha fatto un’eccezione, mostrando la sua adorata nonna…

Alle foto senza vestiti e in posizioni da yoga, Naike Rivelli – figlia di Ornella Muti – ha preferito postare uno scatto che la vede – sorridente – in compagnia della nonna.

La donna – mostrata nella foto – è la mamma di Ornella Muti e, come lei da bambina, sorride all’obiettivo in una foto scattata sul letto, in cui le due ridono spontanee.

I commenti alla foto sono stati dolcissimi: tanti cuoricini e complimenti alla signora.

Naike Rivelli, in foto con l’adorata nonna

“Io sono te”: questa è la didascalia che accompagna la foto di Naike Rivelli postata, nelle ultime ore, su Instagram.

La figlia di Ornella Muti, infatti, ha lasciato da parte – per un po’ – i suoi scatti spinti per mostrare i suoi follower una foto di sé, di quand’era piccola, con la sua adorata nonna.

Ecco lo scatto:

Le due in foto ridono felici sul letto, mentre vengono immortalate in questa foto, dal sapore vintage e ricca di ricordi che ha avuto una pioggia di like sul popolare social network.

La nonna, per Naike, è stata una figura molto importante, che mai dimenticherà, soprattutto ora che la donna è volata in cielo.

Naike Rivelli, la sua carriera in TV e al cinema

La meravigliosa figlia di Ornella Muti ne ha fatta di strada, da quando gli fu scattata questa foto.

La ragazza – figlia d’arte – ha iniziato da piccolissima a recitare e a otto anni ottenne un ruolo in Bonnie e Clyde all’italiana e in Il viaggio di Capitan Fracassa di Ettore Scola.

L’abbiamo vista anche in TV, in Paperissima Sprintl, ne Il Conte di Montecristo e Jesus Video – L’enigma del Santo Sepolcro, per citare alcuni dei suoi lavori più famosi.