Naike Rivelli scandalosa: con le parti intime fa disegni molto bollenti – VIDEO

Ha creatività da vendere Naike Rivelli: la figlia di Ornella Muti ha lasciato tutti senza parole con la sua nuova idea.

La figlia di Ornella Muti continua a creare motivi di scandalo sui social. Naike Rivelli ormai è nota per il suo lato irriverente e anticonformista.

Naike ha lanciato una nuova arte che è ovviamente destinata a far discutere e generare polemiche.

Naike Rivelli: si denuda e dipinge con le parti intime

Un video che in poche ore ha fatto il pieno di like quello di Naike Rivelli. La figlia d’arte è un vulcano di creatività ed è per questo che ha deciso di lanciare una nuova ‘corrente artistica’ la Vulva art: in pratica Naike prova a fare ritratti di parti intime femminile dipingendo direttamente con le stesse.

Naturalmente, la figlia della Muti precisa: per fare degli autoritratti come si deve è necessario non essere depilate in quelle zone lì.

Nel video Naike si mostra proprio mentre è completamente senza veli dal ventre in giù, prende del colorante e lo mette proprio in mezzo alle gambe.

Naike dipende la sua vagina con l’aiuto di mamma Ornella

Dopo la passata di colore Naike, con l’aiuto di mamma Ornella ormai sua complice in tutte le pazze idee palesate sui social, avvicina il foglio ruvido per lasciare l’impronta.

Insomma, un quadro quanto meno singolare che pare abbia già suscitato l’interesse di moltissime persone soprattutto del sesso maschile particolarmente colpiti dalla sua creatività anticonformista.

Naike ha un talento nel criticare, sempre con moltissima ironia e autoironia, gli stereotipi della società e soprattutto dei social che vivono delle tendenze dettate dalle note e ricchissime influencer.

Di recente la figlia dell’attrice ha anche espresso il suo parere circa il caso della bambina di 10 anni morta per un gioco su Tik Tok: la Rivelli è fortemente convinta del fatto che il problema non è il social quanto il fatto che bambine così piccole non dovrebbero avere alcun accesso a queste piattaforme che possono diventare, a quanto pare, tragicamente dannose.