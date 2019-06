Naike Rivelli rifiuta il Grande Fratello: ‘Meglio morire poveri’: l’offesa della figlia di Ornella Muti

La bellissima figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, irrompe su Instagram con un che ha lasciato senza parole i suoi fan

Naike Rivelli, la bellissima figlia di Ornella Muti, irrompe su Instagram con un video che ha lasciato i fan senza parole. La bellissima Rivelli, conosciuta su Instagram per le sue foto molto particolari alcune anche molto sensuali, ha deciso di dire la sua sulla proposta un arrivata direttamente dalla redazione del Grande Fratello.

Naike Rivelli dice No al Grande Fratello

Quest’anno l’edizione del Grande Fratello è stata condotto dalla bravissima e insostituibile Barbara D’Urso che come sempre ha regalato tantissime novità al programma, conquistando come sempre il pubblico italiano. Ma a quanto pare dall’anno prossimo a condurre la nuova edizione della casa più spiata d’Italia, sarà proprio Alfonso Signorini.

I nuovi concorrenti non sono ancora stati svelati, ma secondo alcune indiscrezioni, a rifiutare un posto nella casa, è stata proprio Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. Pare infatti che la giovane e sensuale Naike abbia rifiutato l’invito proprio a causa del conduttore, commentando cosi la sua decisione:

“Meglio morire poveri che arricchirsi del trash di Mediaset. Quest’anno conduce Signorini, si salvi chi può”

Un rifiuto alla partecipazione del Grande Fratello arrivato tramite un video postato sui social in cui ha esplicitamente rifiutato la proposta:

Una clip di pochi secondi che lascia pochi dubbi ai suoi fan. Ma come mai la bella Naike ce l’ha con Alfonso Signorini? Il motivo non è stato molto chiaro,ma a quanto pare Naike non prova molta simpatia per il direttore di Chi.

Al momento non sono arrivate dichiarazioni da parte della produzione del Grande Fratello ne tanto meno dallo stesso futuro conduttore. Un “NO” categorico quello di Naike, che però lascia una forte curiosità a capire per quale motivo la bellissima fotografa, rifiuta continuamente n posto nella casa del Grande Fratello.