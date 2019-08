Nadia Toffa prima di morire, volto irriconoscibile: le ultime parole ‘Ho dolore ovunque’, il post da brividi però non è della iena

Nadia Toffa, l’ultimo commovente messaggio della conduttrice, parole da brivido. Su internet però di indaga sul messaggio: non è suo

Ha lasciato un grande vuoto, Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene scomparsa prematuramente il 13 Agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Il messaggio su Facebook di Nadia Toffa

La terribile scomparsa di Nadia Toffa ha sconvolto tutti. La conduttrice delle Iene, ha lottato fino alla fine contro la sua malattia, e si è sempre contraddistinta per il suo sorriso e la sua positività nonostante la sua salute.

Dopo la sua morte, moltissime persone hanno commentato e condiviso un messaggio attribuito proprio alla conduttrice, anche se in realtà non è così.

Il testo comparso sui social infatti, non è stato scritto dalla Toffa anche se in molti erroneamente pensavano il contrario.

Se si potesse vedere il mio corpo oltre le apparenze so’ che non riuscireste a riconoscere il mio volto, fa’ male in ogni secondo che respiro

Inoltre continua:

ho dolore ovunque, il mio corpo fa’ male ed io non posso farci nulla, lui ha deciso di fare il suo corso senza di me

Questa una piccola parte del messaggio che circola in rete, concluso poi in questo modo:

Contano i ricordi che lasci, gli affetti curati, i legami creati…conta l’impronta che lasci su questa terra RINGRAZI CHI TI HA DONATO UN SORRISO E PERDONI CHI TI HA DATO ALTRO

Chi ha scritto il messaggio?

A fare chiarezza sul messaggio circolato in rete è il sito internet Butac.it che svela in realtà chi è l’autrice del messaggio.

Proprio la diretta interessata infatti, ha scritto al sito chiarendo in modo definitivo di essere lei l’autrice e non Nadia Toffa come hanno pensato in molti. La donna ha dichiarato di averlo scritto senza nessuna pretesa di attribuzione a lei stessa.

Ma il post si è presto diffuso e moltissimi lo hanno ricondiviso o commentato.