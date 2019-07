Nadia Toffa ‘Non parla più, morirà prima di agosto: siamo agli sgoccioli’: le terribili parole dell’hater

Nadia Toffa non dà più notizie ormai da tantissimi giorni. Il motivo è sicuramente da imputare al fatto che non ha più molte energie per seguire i social

Forse, da un lato, è meglio che Nadia Toffa si sia allontana dai social. Un tempo i suoi post erano quasi quotidiani ma da quando ha iniziato cure più intensive contro il tumore che l’ha colpita e contro il quale sta combattendo dal primo giorno come una vera guerriera: con coraggio e altruismo.

Nadia Toffa ‘Stiamo agli sgoccioli’

Come sta veramente Nadia Toffa? La iena ormai non dà più sue notizie da moltissimo tempo. Di nuovo silenzio sui social dopo un post in cui cercava di mostrare a tutti il suo sorriso instancabile insieme alla sua inseparabile cagnolina Totò. Purtroppo però il viso e le sue condizioni lasciano ben intendere che la iena non ha più le stesse energie di un tempo. Con le cure il suo corpo si è fortemente debilitato.

Però c’è tantissima gente che prova a sostenerla, con una parola, raccontando la propria storia. Insomma, tutti vogliono starle vicino in qualche modo. Ma c’è anche chi vuole vederla sprofondare ancora più giù. C’è in particolare, tra i suoi haters, uno che è diventato ormai un odiatore seriale. Prima le ha detto che ‘Non sarebbe arrivata ad Agosto’, adesso le dice cose ancora più mostruose: ovvero che la vita della iena è prossima alla fine con un ‘Siamo agli sgoccioli’.

Nadia superiore agli attacchi degli haters

Da sempre Nadia Toffa, essendo una donna molto intelligente, si è mostrata superiore a questi leoni da tastiera che l’attaccano praticamente sempre solo per farsi vedere e sentirsi importanti. Ma a difenderla sui social c’è un esercito di persone che le vuole bene e che nel corso degli anni si sono affezionate al suo sorriso e alla sua voglia di vivere.

La speranza è che Nadia stia sempre meglio e che guarisca presto per dimostrare al mondo che la forza di volontà può molto anche contro il cancro, una malattia terribile che a volta divora prima sotto forma di paura di morire.

Gli haters sicuramente continueranno ad attaccarla ma ci sarà sempre chi è dalla sua parte.