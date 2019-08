Nadia Toffa ‘Col cancro in metastasi la vista si abbassa’: la scomparsa dai social, la teoria da brividi di una fan

Nadia Toffa ‘Col cancro in metastasi la vista si abbassa’: la scomparsa...

Nadia Toffa non ha più dato suo notizie dal 1 luglio. Sui social si spera che prima o poi la iena si palesi ma qual è la verità? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore

La iena potrebbe semplicemente aver messo la parola pausa a tutto quello che sono i social e a tutti i loro effetti negativi sulla salute. C’è da parte della gente una grande manifestazione d’affetto, un amore sincero ma anche un disprezzo altrettanto incredibile. Ci sono gli haters e quelli con le parole sanno fare veramente male. Nadia Toffa ha subito attacchi di ogni genere, ma quello che sta accadendo nelle ultime ore ha davvero dell’assurdo.

Nadia Toffa, un mese dopo il silenzio: la teoria sulla sua salute

Secondo una delle sue follower, Nadia Toffa avrebbe le metastasi al logo frontale. Una diagnosi terribile che provocherebbe effetti davvero devastanti. Ma è davvero così? Purtroppo la iena nonostante i numerosissimi articoli sulla sua salute, non si è ancora palesata per raccontare la sua verità. Ma facendo una summa dei suoi ultimi messaggi e dell’aspetto mostrato nelle ultime foto, il quadro non è dei migliori.

Ovviamente la speranza che la sua lotta contro il cancro finisca in un lietofine c’è sempre. La iena ha sempre dimostrato di avere tanta grinta ma i fan temono che questa non possa bastare.

Una risposta che tarda ad arrivare quella di Nadia

Secondo il messaggio arrivato sulla pagina instagram di Nadia Toffa, se la situazione fosse così disperata, sarebbe perfettamente comprensibile il fatto che la iena non risponda più. Il cancro le starebbe provocando un abbassamento della vista e dei dolori alla testa davvero molto forti, tanto da spingerle ad evitare contatti con i dispositivi elettronici che ormai usiamo in maniera spasmodica tutti i giorni.

La iena sicuramente risponderà appena potrà: è questo ciò che bisogna ripetersi. E’ giusto che si prenda il suo tempo e faccia le cure necessarie a debellare il tumore. Ha il diritto di vivere una vita sana, lunga e felice e le preghiere dei fan sicuramente l’aiuteranno.