Nadia Toffa ‘Sta morendo, si vede dal viso’: dopo l’ultimo post l’angosciante messaggio dell’hater

Nadia Toffa sta facendo preoccupare tutti. La iena non si fa sentire dai suoi fan da tantissimi giorni. Dopo un ritorno fugace, la iena è tornata nel silenzio

Nadia Toffa è seguita da tantissime persone. La conduttrice e giornalista è sempre vicina ai suoi fan. Da sempre ha provato di fare della sua battaglia, la battaglia di tutti. Contro il cancro non è mai facile, soprattutto quando colpisce un organo molto delicato come il cervello. C’è però chi ci è riuscito e questo dà una grande speranza. I fan, infatti, aspettano con impazienza di ricevere una bella notizia, esattamente come quella che ha ricevuto settimane fa Elena Santarelli: il figlio Giacomo, infatti, è finalmente guarito.

Nadia Toffa il preoccupante silenzio poi il messaggio: ‘Sta morendo’

Un messaggio davvero angosciante quello che è apparso poche ore fa sotto l’ultimo post, ormai piuttosto lontano nel tempo di Nadia Toffa. La iena ormai, ultimamente, è sempre meno attiva sui social. Un po’ le chemio, un po’ il caldo, per lei è veramente difficile trovare la forza per scrivere e interagire. Purtroppo le cure sono piuttosto estenuanti. Lei sta combattendo, come sempre, con le unghie e con i denti.

I messaggi di sostegno che le arrivano sui social sono davvero tantissimi. Purtroppo però alla iena non scrivono solo sostenitori, ma anche persone che non hanno una buona opinione di lei e hanno dei modi davvero assurdi per esternare il loro pensiero contro Nadia.

L’hater l’attacca ancora: ‘Sta morendo’

C’è, in particolare, un utente che l’ha più volte attaccata. Stiamo parlando di un account che non svela l’identità ovviamente e che spesso e volentieri dice alla bella Nadia Toffa cose molto cattive o quantomeno davvero indelicate. Sappiamo tutti che la giornalista sta combattendo una battaglia contro il cancro, ma sottolineare che il suo aspetto non è dei migliori di certo non può esserle d’aiuto.

La Toffa però per fortuna è molto intelligente. Non ha mai dato peso a quello che i leoni da tastiera dicono di lei o a quello che le augurano. Certo è che i suoi fan sono stufi di leggere frasi come l’ultima che l’hater ha scritto contro Nadia:

Insomma, quando i social prenderanno provvedimenti contro gli haters? Sicuramente han già fatto abbastanza danni.