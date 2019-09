‘Non avrò molto tempo’ Nadia Toffa, l’ultimo video da brividi a Le Iene: la confessione straziante

La iena più famosa di Italia ha fatto piange tutti con la sua prematura scomparsa. Nadia Toffa però è rimasta nel cuore di chi l’ha amata

Un destino davvero orribile quello di Nadia Toffa. Essere una iena, una giornalista di classe, con una marcia in più è un dono. Ma lei era anche più di tutto questo. Era una persona speciale, che dava tutto senza badare a ciò che riceveva. Ma oltre che amata, è stata anche molto odiata: gli hater ancora oggi la colpiscono. Il ricordo alle Iene, che vedremo in onda domani, sarà struggente: un ultimo video registrato da Nadia nella quale la iena mostra la sua consapevolezza della morte.

Nadia Toffa, il video di addio

un video di addio quello di Nadia Toffa. La iena è stata molto amata per il suo coraggio e la sua forza innata. Ci ha lasciato troppo in fretta Nadia, lo scorso morta il 13 agosto 2019, dopo una lunga lotta con la malattia. Davide Parenti, ideatore e creatore del programma, ha voluto raccontare in un lungo video di venti minuti realizzato dalla stessa Toffa a fine 2018 gli ultimi istanti della sua vita.

Non poteva che partire con il suo struggente ricordo. Il programma le ha dato la fama, ma anche lei al programma ha dato tantissimo. I suoi colleghi non potevano restare indifferenti e cominciare la stagione come se nulla fosse. Il programma, una seconda casa per Nadia Toffa, ricomincerà il 1 ottobre e omaggerà la sua grandezza e unicità.

Il video registrato da Nadia risale a dicembre 2018

La cosa che mette i brividi è che la clip che la iena ha registrato e voluto che andasse in onda dopo la sua morte, risale al 2018. Su Il Corriere della Sera, come rivelato da Davide Parenti, si legge dell’esistenza di un video lungo venti minuti che la Toffa aveva chiesto alla redazione di realizzare alla fine del 2018. La iena voleva sfogarsi, raccontando l’anno difficile appena trascorso.

Nadia chiese all’autore della trasmissione Giorgio Romiti di venirla a trovare con la sua telecamera. Secondo quanto rivelato da Corsera, si vede Nadia Toffa seduta nella cucina di casa sua:i capelli corti, spettinati ma sempre sorridente. La iena ripercorre gli ultimi mesi vissuti e guarda avanti:

La sorpresa è che vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo mio ultimo anno tremendo, persone che contano davvero. Vorrei che tu mi aiutassi a filmare questi incontri

Da buone iene, i due inviati chiedono a Nadia perchè volesse realizzare questo video. La iena rivela:

“perché in questo ultimo anno sono cambiata tantissimo, non è il quanto vivi, ma come vivi. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto intensamente.

Poi continua:

Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, tutte le cure possibili. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”.

Una consapevolezza che mette i brividi. Nadia sapeva benissimo quale fosse il suo destino. Il video andrà in onda martedì 1 ottobre, a condurre la puntata Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band a supporto come da tradizione. Davide Parenti non voleva mostrare il video in un primo tempo.