Spunta il video inedito di Nadia Toffa a 8 mesi dalla sua morte: le immagini commuovono il web

A distanza di 8 mesi dalla morte di Nadia Toffa, il video inedito della giornalista bresciana diffuso sul web da Mamma Margherita. Le immagini commoventi

Il prossimo 13 Aprile ricorrerà l’ottavo mesiversario della dipartita della carissima Iena Nadia Toffa, che lo scorso Agosto ci ha lasciati per sempre, dopo essersi battuta con onore e dignità contro un male devastante, un cancro al cervello.

Poche ore fa, attraverso il canale del conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi è stato diffuso un video della Iena, immagini della sua ‘vita inedita’ che hanno profondamente toccato e commosso il cuore dei fan e di chi l’ha sempre seguita e sostenuta fino al suo ultimo respiro. Scopriamo maggiori dettagli.

La ‘vita inedita’ di Nadia Toffa

Il presentatore di Quarto Grado, ha ospitato in una delle sue ultime diretta la mamma di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni. Un’intervista commovente che si è conclusa con la condivisione di un video molto particolare.

Immagini toccanti che vedono la giornalista bresciana, recentemente scomparsa, che raccontano di una Nadia bambina, adolescente e poi donna in carriera.

Le immagini commuovono il web

Il video in questione è diventato subito virale sui social ottenendo in pochissime tempo oltre 2000 like, destinati ad aumentare nelle prossime ore.

Tra i momenti più commoventi mostrati nel video, c’è sicuramente una Nadia bambina, poi ragazza e il suo sogno di diventare una giornalista, un traguardo che ha raggiunto con impegno e tanta determinazione.

Una determinazione che l’ha sempre contraddistinta nelle sue importanti battaglie non solo a livello professionale dove l’abbiamo potuta ammirare in prima linea sempre a favore dei più deboli affinchè diventasse la loro voce.

Ma anche nella sua battaglia per la vita, vissuta sempre con positività e con quel suo raggiante e contagioso sorriso, che l’ha resa immortale dinanzi agli di chi l’ha sempre stimata.

Ecco il video di Nadia Toffa pubblicato sul profilo social di Gianluigi Nuzzi: