Nadia Toffa ‘Già da un mese in fin di vita’: un vicino racconta la triste verità sulla recente tragedia in famiglia

La iena Nadia Toffa ci ha lascito un’eredità immensa con il suo sorriso che nemmeno la morte è riuscita a cancellare. Ecco cosa si è scoperto alcune ore fa

Una conduttrice e una giornalista sempre in prima linea, che ha combattuto mettendoci la faccia e la vita stessa contro i mali della società, quell’aria contaminata che infesta i polmoni degli italiani. Adesso che Nadia Toffa non c’è più, restano frammenti di lei incancellabili: foto, video, messaggi e parole che adesso suonano come un insegnamento alla vita, un dono che spesso diamo per scontato. Poche ore fa, è arrivata la notizia di un altro lutto nella famiglia della iena, la morte della nonna Maria Cocchi.

Nadia Toffa ‘Già da un mese in fin di vita’: la verità sulla morte della nonna

La morte della nonna di Nadia Toffa ha fatto rivivere, a pochi giorni di distanza dalla morte della iena, lo stesso dolore. Ferite come quelle insorte dalla sua scompara non si possono rimarginare in fretta, forse, come accaduto per Fabrizio Frizzi non rimargineranno mai. E’ proprio questa la forza di persone uniche come loro: l’immortalità.

I giornali però, sia social che cartacei, hanno riportato la notizia suggerendo – come riportato da diverse fonti- che la donna non avesse retto al grande dolore per la scomparsa della nipote. Ma le cose stanno proprio così? Un vicino ha voluto raccontare la sua verità.

Un vicino della nonna di Nadia svela: ‘Non sapeva di Nadia’

Sulla community di Fanpage.it, in cui è stato riportata la triste notizia, si leggono diversi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, ma uno di questi pare appartenga ad un vicino di casa della donna morta a 97 anni. Il commento è alquanto particolare perché svela che la morte della donna non ha nulla a che vedere con quella di Nadia Toffa.

Secondo questo presunto vicino, la donna era già malata e incosciente da tempo. Per questo non poteva sapere dell’amaro destino della dolcissima nipote.

Ovviamente tutto questo, se vero, è molto triste. Ancora una volta si continua a giocare sulla morte della iena e sul dolore forte e inconsolabile che ha provocato la sua perdita.