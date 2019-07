Nadia Toffa, la preghiera sui social dopo l’addio: oltre il silenzio terrificante, il gesto estremo di una fan

Nadia Toffa ha prolungato troppo il suo silenzio. Dopo gli appelli, i messaggi d’affetto e quelli d’odio arriva l’accorta preghiera dopo l’addio sui social

Un tempo Nadia Toffa era molto attiva sui social. I suoi post erano più o meno quotidiani. Ne faceva di tutti i colori, ed è questo che ha fatto innamorare i fan di lei. Nadia ha un’energia speciale, un cuore enorme e tanta voglia di combattere contro il male, ma non sempre la volontà può tutto.

Nadia Toffa, la preghiera dopo l’addio

Arrivano dirette al cuore le parole di una preghiera rivolta alla iena. Dopo tanti messaggi d’odio che hanno augurato la morte a Nadia arrivano finalmente delle belle parole. Un hater ha addirittura rivelato che Nadia Toffa non sarebbe arrivata ad Agosto e che la su avita era ormai agli sgoccioli. Insomma, parola che sicuramente non le hanno fatto bene al cuore. Nadia ha fatto una scelta coraggiosa, tempo fa: quella di parlare della sua malattia a tutti senza filtri. Il fatto che non lo stia facendo più è sicuramente poco incoraggiante.

Come sta veramente Nadia? Certo non bene. Se stesse in forma risponderebbe alle centinaia di fan che le chiedono costantemente di farsi sentire. Eppure, c’è chi continua a sperare e chi si affida a Dio per aiutare la Iena.

Un fan dedica una preghiera a Nadia

Un suo follower ha voluto fare un bel gesto per lei: dedicarle una preghiera. Solo Dio in certi casi può effettivamente fare qualcosa. Nadia sta continuando a curarsi e ha iniziato da poco una cura diversa più devastante, che purtroppo le prosciuga tutte le energie.

Non possiamo fare altro che unirci al coro di preghiere che tutti i fan di Nadia Toffa hanno iniziato ormai da mesi. La malattia non si arresta, ma nemmeno le speranze. Fino a prova contraria Nadia è ancora viva e la malattia potrebbe avere i giorni contati: almeno questo è ciò speriamo tutti.

Ecco l’intensa e commovente preghiera che una sua fan le ha dedicato sui social. Non possiamo fare altro che unirci alle belle parole sperando in un cenno di Nadia.