Nadia Toffa, prima di morire il regalo speciale: ‘Una nipotina uguale a lei’

Una rivelazione, quella della mamma, che ha fatto il giro del web. Nadia Toffa prima di morire aveva fatto un dono speciale alla sua famiglia

Una come Nadia Toffa non si dimentica. La iena ha lasciato un dono immenso prima di morire con la sua simpatia e il suo modo di affrontare le battaglie. Dopo un anno della sua scomparsa, la sua adorata mamma rivela un dettaglio molto particolare che in fondo mette i brividi.

Nadia Toffa, il dono della nipotina

In questi mesi di quarantena il pensiero a Nadia Toffa non è mancato (nemmeno sui social dove i fan condividono il proprio dolore sotto la sua ultima foto), soprattutto dalla sua famiglia che ha svelato di aver avuto da lei un regalo stupendo: la rivelazione di una nuova nipotina. La iena, infatti, aveva confessato alla sua mamma che la sorella Silvia era incinta. Nessuno lo sapeva, neppure lei. Ma lo sentiva.

La bimba che Silvia ha partorito si chiama si chiama Alba Nadia Maria. La bimba ha pochi mesi e racconta

“Ha lo stesso sorriso birichino di Nadia, sua mamma Silvia le somiglia molto”

La madre Margherita Rebuffoni, ne ha parlato con la voce rotta dall’emozione dopo aver ritirato una placca in ricordo della figlia sul palco dei Magna Grecia Awards.

“Non me lo aspettavo che la mia Nadia avesse tante persone che le volevano bene. Quando tocchi con mano un simile amore vieni sommerso dall’emozione.”

Ha poi proseguito dicendo

“E poi quell’applauso è stato un modo bellissimo per superare la paura di questi mesi e tornare alla normalità.”

In quest’anno sono state tantissime le iniziative in memoria di Nadia Toffa, che si è spenta il 13 agosto 2019. È nata una fondazione, istituiti premi giornalistici, festival, creato un reparto a Taranto, dipinti murales, nuove autoambulanze a Milano…

L’eredità e la nascita

Nadia Toffa ha lasciato un’importante dono in eredità cioè capire che nulla avviene per caso e non bisogna demordere mai, affrontando le difficoltà senza paura. La giornalista aveva un rapporto veramente stretta con la madre e le sorelle maggiori Silvi e Mara. LA madre Margherita ha spiegato come hanno vissuto la nascita:

“Anche se Brescia, la nostra città, è stata violentemente sconvolta dal coronavirus, noi siamo riusciti a vivere con serenità quei momenti.”

Ma una gioia ha aiutato a lenire la tensione causata dell’epidemia