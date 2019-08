Nadia Toffa, chi l’ha distrutta psicologicamente: dove ha passato gli ultimi giorni di vita

Nadia Toffa, la sua morte ha lasciato un vuoto nei cuori dei suoi cari

Il 13 agosto, la redazione de Le Iene ha scritto un lungo post in cui ha annunciato la scomparsa della giornalista bresciana, Nadia Toffa.

Nadia Toffa: addio Guerriera

Un giorno impossibile da dimenticare: martedì, alle ore 7:39, si è spenta all’età di 40 anni, Nadia Toffa. La conduttrice bresciana, dopo aver scoperto di avere un tumore, ha deciso di parlare pubblicamente della sua malattia diventando sul web il simbolo della lotta contro questo brutto male. Da due anni a questa parte, ha condiviso con la sua famiglia virtuali i momenti più belli e soprattutto quelli più difficili legali al suo percorso riabilitativo e non solo. Lo scorso 23 aprile, ha anche parlato sui social della sua separazione dal fidanzato.

“Ho lasciato il mio compagno. Non si è mai ricordato di un controllo”

Precisando che chi ama non si comporta in questo modo. Separazione, questa, che sicuramente le ha fatto male.

I suoi messaggi sono diventati un grido di speranza per chi, come lei, doveva combattere ogni giorno con ‘il mostro’. Una donna forte e piena di positività che non ha mai perso la grinta di combattere e soprattutto che è riuscita a trasformare il suo momento ‘no’ in una opportunità per godersi pienamente ogni singolo momento della vita. Una vera guerriera che, difronte, al male è sempre riuscita a sorridere e non arrendersi mai fino alla fine.

Gli ultimi giorni della conduttrice bresciana

Un lungo silenzio sui social ha allarmato i fan che per molti giorni hanno sperato in un nuovo post su IG. Secondo quanto si legge in rete, Nadia Toffa era in cura in cura alla Domus Salutis di Brescia. Negli ultimi giorni di vita, è stata ricoverata lì. Domani, 16 agosto 2019, si terranno i funerali della conduttrice brescia nella cattedrale della sua città, alle ore 10:30. La messa sarà celebrata da Don Patriciello.