‘Ho perso la forza’ Nadia Toffa, le ultime strazianti parole al capezzale in punto di morte della mamma: l’estremo dolore

Nadia Toffa, mamma Margherita rivela le parole dette alla figlia prima della morte: la commovente intervista al settimanale Grazia

Sono passati poco più di due mesi da quel triste giorno: il 13 agosto scorso Nadia Toffa si è spenta dopo una lunga battaglia personale contro il tumore. Ma ancora oggi continua ad essere presa di mira dagli haters, come in occasione della festa di Halloween in cui alcuni abitanti di Cassino hanno creato un travestimento di cattivo gusto.

A poche settimane dalla sua scomparsa, mamma Margherita ha rilasciato una lunga e commovente intervista al settimanale Grazia in cui rivela quale sono state le ultime parole dette a sua figlia.

Nadia Toffa, spunta la sua maschera

Il 31 ottobre si è celebrata la Festa di Halloween, un evento in cui piccoli e grandi si divertono a travestirsi da personaggi horror. Ma in occasione di questa festa, alcuni abitanti di Cassino si sono travestiti da Nadia Toffa. Un travestimento di cattivo gusto che non si è limitato alla giovane iena. In tanti, infatti, si sono travestiti da disabili con la carrozzella. Le loro foto in questione sono diventate virali sui social scatenando l’indignazione del web.

Nonostante ci siano persone prive di sentimento in giro, il ricordo di Nadia Toffa è ancora vivo nel cuore non solo dei suoi parenti ma anche di tutte quelle persone che le hanno sempre dimostrato affetto e vicinanza. Nell’ultima intervista rilasciata a Grazia, la mamma della conduttrice bresciana rivela quanto detto a sua figlia prima di morire.

Le parole di mamma Margherita

La mamma delle giornalista bresciana ha rivelato al noto settimanale il rapporto simbiotico avuto con lei nelle ultime settimane della sua vita. La donna non nega che spesso si parlava della sua morte e di come sarebbe stato dopo.

Alla domanda: le ultime parole che si sono scambiate? Margherita ha risposto: