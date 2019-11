Nadia Toffa, per la sua tomba preso d’assalto il cimitero di Brescia: fan arrivati in massa ma lei non c’è

Un vero e proprio assalto quello alla tomba di Nadia Toffa da parte di tantissime persone, suoi fan, che nei giorni dei morti e dei santi volevano omaggiarla

Un gesto carino che però ha finito per attirare l’attenzione della stampa. La tomba di Nadia Toffa, sepolta presumibilmente nel cimitero di Brescia (città natale della iena), preso d’assalto dai fan in cerca della sua tomba. Ma lei non c’è.

Nadia Toffa, preso d’assalto il cimitero di Brescia per la sua tomba

Per celebrarla e omaggiarla, come sicuramente merita, i fan di Nadia Toffa si sono organizzati in massa, in questo weekend dedicato ai morti e ai santi per portarle un fiore o un messaggio. Il cimitero della sua città natale, Brescia, è stato letteralmente preso d’assalto: i fan erano in cerca della sua tomba ignorando completamente che la iena non è sepolta lì.

Il cimitero Vantiniano a Brescia ha visto un afflusso di gente inusuale. Non poteva che accadere nel weekend dedicato ai defunti: ieri, primo novembre, decine di persone si sono recate al camposanto in cerca della tomba della conduttrice, purtroppo non trovando assolutamente nulla.

Nadia, la sua tomba non esiste

Tantissimi fan della conduttrice si sono mosse anche da città più o meno lontane per omaggiarla in un giorno speciale. C’è stata però una grandissima delusione generale quando si è appreso che, secondo le disposizioni della giornalista, le sue ceneri sono finite nella mani dei genitori. Proprio mamma Margherita ha annunciato con dispiacere, per lo sforzo gentile dei fan, la cosa.

Pochi giorni fa la mamma della iena ha dato però una bella notizia per chi ha conosciuto e amato la iena di Italia uno: presto uscirà il libro con i suoi ultimi pensieri, quelli scritti nei giorni in cui la malattia era tanto devastante da imporle una pausa dai social che tanto amava. Mamma Margherita ha tenuto a sottolineare però che:

I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza.

Un gesto che ancora una volta ci fa guardare Nadia con occhi colmi di commozione. Anche adesso che non c’è più continua a fare, a modo suo, del bene. Dopo i tanti messaggi d’odio apparsi postumi la sua morte, questo gesto da parte dei fan rassicura circa la bontà dell’essere umano.