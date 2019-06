Nadia Toffa ‘vittima di una recidiva”, l’agghiacciante verità sulla salute della Iena

Nadia Toffa riprende la terapia contro il tumore: la verità sulle sue condizioni di salute

Di recente, la conduttrice bresciana ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Dopo un lungo periodo di assenza sui social, Nadia Toffa ha ripreso la sua terapia per combattere il tumore.

Nadia Toffa: l’assenza dai social

La conduttrice bresciana sta attraversando un momento particolarmente difficile. Nel dicembre del 2017, durante le riprese di un servizio per la trasmissione di Italia Uno Le Iene è stata colta da un malore. Il quel periodo, la giovane giornalista ha scoperto di avere un tumore e da allora ha deciso di condividere sui social il suo duro cammino per sconfiggere questa malattia.

Da quasi due anni, Nadia Toffa non perde mai l’occasione di condividere con i suoi fan la sua vita quotidiana: scatti che dimostrano la sua grinta e determinazione nel combattere questo brutto male. Tuttavia, dopo l’assenza all’ultima puntata della stagione de Le Iene, la conduttrice ha deciso di prendersi una lunga pausa dai social. Pausa che ha, inevitabilmente, allarmato il popolo del web.

La conduttrice bresciana riprende la terapia contro il tumore

Dopo un lungo periodo lontana dai social, Nadia Toffa ha condiviso pochi giorni fa uno scatto in cui appare molto stanca ma indossa, come sempre, uno splendido sorriso. In particolare, la conduttrice bresciana ha voluto rispondere ai numerosi messaggi dei fan che chiedevano notizie sulle sue attuali condizioni di salute. La giornalista si è concessa una giornata di riposo e fisioterapia:

“Buongiorno adorati miei… oggi riposo e poi fisioterapia, e voi cosa combinate di bello?”

La conduttrice bresciana è stata costretta a lasciare anticipatamente la trasmissione di Italia Uno per ricominciare una cura particolarmente stancante. Numerosi sono i messaggi della sua famiglia virtuale per sostenerla in questo lungo e doloroso cammino verso la guarigione.