Nadia Toffa ‘Sta male, condizioni peggiorate’: un mese di silenzio, la disperazione dei fan

Una come Nadia Toffa non si arrende ma a quanto pare la sua salute è in lento declino. Sul web e sui social le news non sono affatto positive

La bella iena Nadia Toffa sta vivendo un periodo molto difficile. La sua vita pare sia appesa ad un filo, da quello che si legge online e sui social. Ma come sta davvero la iena biondina? Quello che è certo è che Nadia è da un mese completamente assente.

Nadia Toffa sta male, i fan chiedono notizie

I fan della iena chiedono insistentemente notizie sul suo stato di salute. Ma Nadia Toffa resta ancora nel silenzio più assoluto. Nemmeno i colleghi si esprimono, un po’ anche per tutelare la sua privacy. Se Nadia ha scelto di non dire più nulla sicuramente avrà le sue ragioni, motivi che fanno però pensare molto male.

C’è chi riconduce questo suo silenzio ad un netto peggioramento della sua condizione di salute, già messa a dura prova da chemio e terapie piuttosto estenuanti. La conduttrice sta facendo disperatamente preoccupare i suoi fan.

La Toffa, un silenzio uguale ad un bollettino medico negativo

Nadia sicuramente non è più quella di un tempo. Le energie sono state letteralmente prosciugate dalla malattia e dalle cure pesanti. Ma i fan temono che stia malissimo, ed è per questo che chiedono insistentemente che dia un segno per tranquillizzare tutti quelli che le vogliono bene che sottolineano di non essere semplici fan, ma persone che le vogliono veramente un mondo di bene.

In effetti, Nadia è circondata da persone che la incoraggiano, giorno dopo giorno, a continuare la battaglia contro il tumore. Dopo una recidiva, Nadia è tornata a combattere e a stringere i denti contro le paure. Gli haters di certo non l’hanno aiutata. C’è persino chi sottolineava che nelle sue condizioni non sarebbe sopravvissuta a luglio. Ma noi ci auguriamo che la iena smentisca tutti al più presto con un post.

Questo, per adesso, l’ultimo post.