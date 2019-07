Nadia Toffa, ‘C’è qualcuno che scrive per lei sui social’: l’inquietante messaggio svela un assurdo retroscena

Nadia Toffa non riesce più ad interagire con i suoi fan come un tempo, ma alcuni followers hanno notato dei particolare negli ultimi post un po’ inquietanti

Sta facendo di nuovo preoccupare tutti Nadia Toffa con il suo silenzio. La iena non ha più le energie per interagire con i suoi amatissimi follower? Per qualcuno anche gli ultimi post non sono stati scritti dalla sua mano, ma da un aiuto esterno. Ecco cosa è emerso sui social nelle ultime ore.

Nadia Toffa non scrive più: ‘C’è un’agenzia che lo fa per lei’

La iena Nadia Toffa, sin da sempre è stata molto attiva sui social. Il suo profilo è seguitissimo ed è per questo che spesso chiedeva anche ai suoi fan opinioni circa i fatti d’attualità che le Iena tratta nel suo programma insieme ai suoi colleghi che ultimamente restano spesso in silenzio circa le sue condizioni.

Ovviamente, c’è rispetto. Se Nadia non aggiorna parlando della sua salute, nessuno lo fa al posto suo. Quello che è chiaro però a molti è che Nadia non ha più la stessa carica, forse per via delle cure molto stressanti e debilitanti.

Alcuni haters hanno sottolineato che a scrivere e postare foto sui suoi account probabilmente non è più lei, bensì un’agenzia che lo fa per lei.

Nadia Toffa e il messaggio dell’hater

Questa volta l’haters ha espresso un parere piuttosto ingiusto contro la Iena. Secondo il follower della iena, Nadia Toffa sfrutterebbe la sua malattia, il cancro, per scopo di lucro. L’hater si mostra arrabbiato perché ritiene che l’atteggiamento della giornalista non sia giusto nei confronti degli altri malati che non possono ‘godere’ dei suoi milioni di followers.

A chi prova a difendere Nadia, l’hater risponde ricordando un episodio che qualche mese fa fece discutere molto: quello della vendita dei suoi quadri. Nadia ama da sempre dipingere e ha voluto che tutti potessero avere un suo contributo, ma chiaramente l’arte ha un costo e questo ha fatto storcere il naso a diversi utenti.