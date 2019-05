Nadia Toffa si mostra ai fan dopo le cure: viso stanco e semi coperto, ma continua a sorridere – Foto

Nadia Toffa ha voluto mostrare a tutti i fan come si sente oggi. Dopo aver saltato l’ultima puntata de Le Iene, non aveva più dato sue notizie

Un volto stanco, ma sempre fiero e coraggioso. La iena non ha potuto presenziare, nonostante lo volesse con tutte le forze, all’ultima puntata del suo amatissimo programma in onda su Italia Uno. Giulio Golia, suo collega, aveva annunciato la sua assenza.

La iena per le cure troppo forti era particolarmente stanca e non riusciva a condurre come sempre il programma.

Nadia rompe il silenzio e torna a farsi vedere sui social

Un post che ha fatto ritornare il sorriso ai fan. Nadia Toffa è tornata. Ha voluto essere lei stessa a ringraziare i fan per la vicinanza e l’interesse che ha portato a fare tutti a chiederle come stesse dopo le cure.

Le parole che i suoi colleghi hanno detto in diretta per giustificare la sua assenza hanno fatto preoccupare tutti. Le cure stanno mettendo a dura prova il suo corpo già provato.

Nadia mostra il suo sorriso ai fan

La bella Nadia Toffa continua a sorridere, come sempre, nonostante tutto. Lei è una vera guerriera e non delude i suoi fan. Nello scatto in cui mostra il viso stanco e provato, non è sola. Con lei c’è l’immancabile spalla, la sua Totò.

La sua cagnolina spesso le fa compagnia, soprattutto nei suoi riposini. Dopo la fine della relazione con il suo fidanzato, le persone al suo fianco sono addirittura raddoppiate. La iena e la sua salute stanno a cuore a tutti. Infatti, molti l’hanno esortata, nelle ultime ore, a farsi sentire. Il suo silenzio, spaventa.

La bella iena dal caschetto biondo platino ha rincuorato tutti mostrandosi ancora una volta sui social. I fan, ovviamente, l’hanno inondata di affetto. Tantissimi le hanno detto che non aspettavano altro che un suo cenno. Un bel regalo per la domenica ai suoi fan.