Nadia Toffa, il ricordo di mamma Margherita commuove il pubblico: “Non so se riesco a dirlo…”

Sono passati poco più di tre mesi dalla scomparsa di Nadia Toffa. Ma la ferita provocata dalla perdita di una persona cara non potrà mai essere sanata nemmeno con il trascorrere del tempo. Il ricordo è ancora vivissimo nella mente di tutte le persone che l’hanno sempre amate e seguita e soprattutto di sua mamma che le è stata vicino fino all’ultimo giorno della sua vita. Ospite a Mattino 5, Margherita ha ricordato sua figlia: le sue parole commuovono il pubblico.

Nadia Toffa, il ricordo in studio

Nel 2017, Nadia Toffa ha scoperto di avere un tumore al cervello. Da quel momento non ha mai perso la grinta e la forza nel combattere la sua battaglia personale, anzi. La conduttrice bresciana ha utilizzato i social per diffondere un importate messaggio: vivere intensamente la vita perché bellissima. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi cari ed in particolare della mamma che fino all’ultimo giorno le è stata vicina.

Questa mattina, tra gli ospiti di Mattino 5 programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, la mamma di Nadia che ha voluto condividere un ricordo con il pubblico.

Le parole di Margherita

Difficile trattenere la commozione quando si parla di Nadia Toffa. La padrona di casa ha accolto in studio la madre della conduttrice bresciana. Nel dettaglio, ha svelato quali sono state le ultime parole dette alla figlia.

“Non so se riesco a dirlo, le ho detto ‘vai tesoro, la mamma è serena’. Non riuscivo io, non riusciva lei. E adesso mi manca tanta di quella energia che non lo puoi immaginare.”

E poi ha aggiunto:

“Mi manca l’energia per continuare a vivere e lei mi aiuta tutte le mattine. Mi alzo e ogni mattino ho le energie, anche vederla mi dà gioia”

Parlare di lei, raccontare di Nadia è per mamma Margherita un conforto.