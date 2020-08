Nadia Toffa, furto della salma dal cimitero: la paura di Mamma Margherita, il rischio che vuole evitare

Nadia Toffa, ad un anno dalla sua morte la mamma confessa la sua più grande paura al Giornale di Brescia

Il 13 agosto del 2019 si è spenta, all’età di 40 anni, Nadia Toffa. La giornalista bresciana ha lottato con tutte le sue forze contro il tumore al cervello che non le ha lasciato scampo.

Di recente, la mamma ha rilasciato una lunga intervista in cui rivela la sua più grande paura.

Nadia Toffa, l’anniversario dalla sua morte

Il 13 agosto ricorre un tragico anniversario: è venuta a mancare Nadia Toffa dopo una lunga battaglia personale contro il tumore al cervello. La conduttrice bresciana, nonostante la malattia, si sempre mostrata come una vera guerriera e sui social le sue parole sono state fondamentali per coloro che si trovano a vivere la medesima situazione.

Il suo sorriso, così come la sua determinazione, sono rimasti nel cuore della gene. E, ad un anno dalla sua scomparsa, il suo ricordo è vivissimo non solo nel cuore dei familiari ma anche dei numerosi fan che l’hanno sempre sostenuta nel suo percorso verso la guarigione. Di recente, sua mamma ha rilasciato una lunga intervista in cui afferma che non dirà mai dove è sepolta la sua amata figlia: ecco il motivo.

La confessione di Mamma Margherita

Esattamente 12 mesi dopo la sua scomparsa, il programma televisivo Le Iene le dedica un speciale ‘Le Iene per Nadia’ in cui si ripercorrono tutti i momenti più importanti della vita della conduttrice bresciana.

Di recente, mamma Margherita ha rilasciato una lunga intervista al Giornale di Brescia nel quale afferma che proprio il 13 sarà resa nota la canzone di sua figlia e, inoltre, parla della sua più grande paura. La donna, infatti, non ha alcuna intenzione di rivelare dove è stata sepolta sua figlia in quanto teme che possano portarla via come è accaduto anni fa con la salma di Mike Buongiorno. “Non riuscirei più a vivere.”, ha dichiarato.