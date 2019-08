Joe Bastianich nella bufera dopo la tragica morte di Nadia Toffa. Il web non lo perdona per il suo gesto e la situazione diventa quasi ingestibile. Cosa è successo?

La scomparsa di Nadia Toffa ha toccato gli animi di molti italiani e l’affetto per lei ha portato a dure critiche per chi, tra i vip, pare non aver “fatto abbastanza”. Tra i vip nel mirino è finito anche Joe Bastianich,vediamo perchè.

L’ira dei fan di Bastianich dopo la morte di Nadia Toffa: assente ed indifferente?

Probabilmente il dolore per la morte di Nadia Toffa è ancora molto vivo tra i fan e li spinge a criticare aspramente i Vip, soprattutto chi la conosceva bene, per non aver condiviso qualche pensiero di addio per lei.

Abbiamo ancora negli occhi l’immagine della bara bianca che porta Nadia, scomparsa a causa di un tumore, verso il suo ultimo viaggio,in mezzo ad una folla commossa a Brescia.

Tra quella folla alcuni erano attesi più di altri e come dichiarato anche in un comunicato delle Iene, hanno deluso i fan per non essersi presentati.

Uno scatto in particolare ha scatenato l’ira dei fan di Joe Bastianich, imprenditore italoamericano ed ormai volto noto della tv nostrana.

Nella foto, postata su Instagram il 13 agosto, Joe si mostra in primo piano all’interno della metropolitana di New York

Ma cosa ha fatto infuriare i fan?

Alcune utenti hanno fatto notare all’inflessibile giudice di Master Chef che sui suoi profili social non erano apparse fotografie o commenti che dimostrassero il suo interesse per la scomparsa di Nadia Toffa

“JO, PERCHE’ NON HAI SPESO NEMMENO UNA PAROLA PER LA TUA AMICA NADIA?”

e ancora

“VEDIAMO SE VERRA’ AI FUNERALI LUI CHE GIRA IL MONDO DI CONTINUO”

Commenti molto duri dettati evidentemente dall’amore per Nadia ma eccessivi dato che il dolore è un’esperienza personale e non tutti lo vivono allo stesso modo.

Bastianich inoltre è un uomo molto riservato che non ama parlare di sé e dei suoi sentimenti e magari a suo modo ha invece mostrato il suo dolore per la morte dell’amica.

Joe e Nadia, grandi amici e non solo

Quello che probabilmente colpisce di più i fan è che Joe e Nadia Toffa non fossero solo conoscenti o colleghi ma il loro rapporto era più profondo.

Sono del 2017 le foto del settimanale CHI che mostrano i due in un’uscita da soli in atteggiamenti che appaiono al pubblico molto confidenziali.

Entrambi smentiscono le voci di una loro relazione (anche perché entrambi impegnati al momento dello scatto) ma confermano di essere davvero molto amici

Con un rapporto così stretto i fan si sarebbero aspettati un’attenzione particolare

“SE PROPRIO DOVEVA POSTARE QUALCOSA DOVEVA POSTARE UN PENSIERO PER NADIA COME HANNO FATTO TANTI ALTRI”

Siamo sicuri che proprio l’evitare di postare pubblicamente il dolore per la scomparsa di un amico non sia una forma anch’essa di rispetto?

Forse i fan dovrebbero concentrarsi più sul ricordo positivo di Nadia che spendersi in polemiche che lei, conoscendola, non avrebbe voluto.