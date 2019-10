‘Solo la sua famiglia lo sapeva’ Nadia Toffa, emerge il segreto che la iena ha celato a tutti

Nadia Toffa ha fatto commuovere tutti i fan. La prima puntata si è aperta con il suo tragico ricordo, è emersa una verità amara

100 personaggi tv si sono riuniti ieri sera nello studio delle Iene per ricordare Nadia Toffa scomparsa il 13 agosto per un tumore al cervello. Alessia Macuzzi ha pronunciato parole bellissime rivelando anche la fragilità della combattiva Nadia.

L’ultimo video di Nadia Toffa

Una delle trasmissioni più seguite di Italia 1 è senza dubbio “le Iene”.

il programma di Davide Parenti ha riaperto i battenti ieri sera con la prima puntata della stagione, e non poteva mancare il ricordo della Iena più amata di sempre, la bresciana Nadia Toffa.

E’ passato poco più di un mese dalla sua morte a soli 40 anni e quanti l’hanno conosciuta ed amata in questi anni hanno voluto renderle omaggio essendo presenti.

E così 101 personaggi famosi Iene o ex Iene si sono commosse mentre Alessia Marcuzzi ha fatto un discorso introduttivo al video che è stato mandato in onda per la prima volta.

Nel video voluto espressamente da Nadia si vede la 40enne a casa sua, provata dalle cure mediche, con il caschetto biondo cortissimo e spettinato, senza trucco.

E senza vergognarsi, come era solita fare Nadia, felice di lascire le sue ultime parole a chi la amava perché la ricordassero.

Nel video che dura 20 minuti e che è un pugno nello stomaco Nadia afferma:

“Non importa quanto vivi ma come vivi”

E poi parla del suo progetto: di realizzare una serie di video i cui avrebbe incontrato le persone a lei più care in quest’ultimo anno per dire loro quanto affetto provasse.

Questi video andranno in onda da Natale perché come ammette anche l’autore Davide Parenti:

“Ora sono troppo dolorosi”

Le parole di Alessia Marcuzzi rivelano il grande dolore di Nadia

Le 101 Iene tra cui Simona Ventura, Fabio Volo, Luciana Littizzetto, Savino e moltissimi altri che in questi anni hanno condiviso del tempo con Nadia tra servizi e conduzione, hanno ascoltato in silenzio il discorso di Alessia Marcuzzi.

L’attuale conduttrice spiega che l’unico modo per ricordarla era proprio riunirsi tutti insieme e pensare che magari Nadia li stesse guardando e ridendo.

“Molti di noi non sapevano esattamente che cosa avesse Nadia.. Sapevamo tutti che aveva un male molto brutto, però non si sapeva davvero che cosa sarebbe successo”

Alessia spiega

“Nadia non ne aveva parlato con tutti, ne aveva parlato davvero con le persone più strette. A tutti aveva detto di avere un male terribile”

Ma Alessia rivela una dolorosa verità:

“Lei sapeva tutto. Sapeva che il suo cancro non le avrebbe dato forse più di un anno di vita”

Nadia era una combattente ma anche una donna fragile e bisognosa di affetto come tutti e le persone accanto a lei l’hanno amata fino alla fine.