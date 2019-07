‘Ti vedo tanto male’ Nadia Toffa ritorna sui social: il suo aspetto preoccupa i fan – Foto

La conduttrice de Le Iene Nadia Toffa ha finalmente rotto il silenzio e rivelato qual è stato negli ultimi giorni il suo nemico per la salute

Nadia Toffa ha fatto stare in pensiero tutti i suoi fan. Molti si sono chiesti nelle ultime ore il motivo della sua assenza. La Iena non ha più proferito parola. Ma adesso, per rassicurare i suoi fan ha deciso di pubblicare una sua foto, in cui si mostra con l’immancabile amica di sempre, la sua piccola Totò.

Nadia Toffa, fan preoccupati: la iena combatte contro un nemico estivo

La conduttrice de Le Iene ha finalmente rotto il silenzio. Non si faceva più sentire da giorni ormai. In tanti si chiedessero se stesse così male al punto di non riuscire più nemmeno a palesarsi sui social. In realtà, probabilmente, Nadia non ha le forse per farlo anche per il grande caldo che ha invaso la nostra penisola negli ultimi giorni.

Le temperature si sono fortemente elevate e Nadia come tante altre persone fatica persino a respirare! Per chi sta affrontato un percorso di cure estremo come il suo, di certo non è di aiuto il caldo.

Nadia, i fan preoccupati per il suo aspetto: ‘Ti vedo molto male’

Decine, centinaia in pochi minuti i commenti che hanno invaso il post di Nadia Toffa. La conduttrice de Le Iene è seguitissima sui social ed è per questo che ha voluto rassicurare tutti. Ma la foto pubblicata non ah convinto tutti. Il suo aspetto sembra molto più trascurato, come è normale per chi affronta una battaglia dura come la sua. Il cancro non si batte da un giorno all’altro.

C’è però certe cose non si limita a pensarle ma le scrive anche, suscitando non poca indignazione. Uno dei follower della Iena, infatti, non è riuscito a trattenersi e ha commentato in questo modo l’aspetto estetico della Toffa.

Certo, già la battaglia non è facile, poi ci si mettono anche questi commenti non molto positivi. Insomma, in questi casi si dovrebbe solo cercare di essere positivi sostenendola nella sua lotta.