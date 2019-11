Nadia Toffa, la commovente intervista della mamma Margherita a Domenica In :...

Nadia Toffa, la commovente intervista della mamma Margherita a Domenica In : “Mia figlia Nadia Toffa convinta fino all’ultimo di guarire…”

Una ferita destinata a non rimarginarsi mai quella provocata dalla scomparsa di Nadia Toffa. Il 13 agosto scorso si è spenta, all’età di 40 anni, uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Sono passati poco più di due mesi ma il ricordo è ancora vivo nella mente dei suoi cari. Nell’ultima intervista rilasciata a Domenica In, la mamma Margherita racconta gli ultimi giorni della sua vita: “Pensavo che avrei avuto il tempo di riabbracciarla e invece non è stato possibile”.

Nadia Toffa, il ricordo della mamma

Tutto ha avuto inizio due anni fa. Nadia Toffa, mentre era impegnata per un’inchiesta è svenuta improvvisamente nella hall di un albergo. La conduttrice bresciana è stata immediatamente trasportata in eliambulanza al San Raffaele di Milano dove ha scoperto di essere malata. Dopo l’operazione, la ‘iena’ ha deciso di condividere la sua battaglia personale contro il tumore senza mai perdere la grinta e la forza che da sempre l’ha contraddistinta. Nonostante la consapevolezza della sua situazione non si è mai arresa fino agli ultimi giorni.

Il 13 agosto si è spenta, all’età di 40 anni, la conduttrice bresciana ma il suo ricordo è vivissimo nel cuore di chi l’ha sempre amata. Nella sua ultima intervista rilasciata a Domenica In, mamma Margherita parla a cuore aperto di cosa ha provato prima della sua morte.

Intervista a Domenica In

Nel nuovo appuntamento di Domenica In, Mara Venier ha ospitato in studio la mamma di Nadia Toffa. Nel ricordare sua figlia, la donna ha precisato che nonostante i suoi impegni televisivi durante la settimana preferiva restare da sola. Non sono mancati momenti di commozione: