Nadia Toffa, le parole all’amico nei fuori onda: il commovente ricordo sui social del comico Andrea Pucci

Ad un mese dalla scomparsa della conduttrice Nadia Toffa nessuno riesce ancora a dimenticarla. Ora ha voluto dedicarle un pensiero commosso anche il suo amico Andrea Pucci

Il comico Andrea Pucci ricorda l’amica Nadia Toffa scomparsa per un brutto male ma sempre viva nei ricordi di chi l’amava.

Il ricordo di Nadia Toffa scalda il cuore di Andrea Pucci

Un comico deve divertire si sa, ma nel post pubblicato da Andrea Pucci sul suo profilo Instagram nelle scorse ore, vediamo la fatica per non cedere al dolore della perdita di una cara amica.

Il comico ha voluto infatti lasciare un suo ricordo pieno di affetto per esprimere quello che milioni di italiani sentono : Nadia non è morta, è ancora tra noi, nei ricordo e tutti vorremmo ancora sentirla ridere e incantarci con la sua voce.

Lo scatto di Pucci che in poche ore ha fatto il pieno di like e commenti commossi lo vede ritratto al fianco della sempre sorridente Nadia che lo cinge col braccio dietro la schiena e la dedica dell’attore fa stringere il cuore:

“E’ così, mi vieni in mente, le nostre chiacchierate brevi ma sempre ricche di contenuti, i nostri abbracci, la stima professionale ed umana reciproca, vorrei sentire il suono della tua voce”

La presenza di Nadia dopo un mese dalla scomparsa

Il post di Andrea Pucci è stato subito accolto con grande apprezzamento perchè è molto vero.

Rispecchia quello che la gente sente, senza ipocrisie o voglia di protagonismo: semplicemente la sensazione che Nadia abbia lasciato un vuoto incolmabile perché la sua personalità era talmente forte da farcela percepire ancora tra noi.

E’ passato già un mese infatti, in cui la gente ha dovuto provare ad accettare la notizia tanto temuta: la morte il 13 agosto della 40enne conduttrice delle Iene per un tumore aggressivo al cervello.

L’amata inviata e poi conduttrice delle Iene è entrata nel cuore di tutti per la sua indomita forza e proprio questo fa più male, che sia stata portata via lei che amava così tanto la vita da preoccuparsi degli altri anche negli ultimi istanti.

Tanti i commenti che si uniscono a quello di Pucci e dimostrano tutto il grande affetto che il pubblico ha ancora per Nadia

“Caro Pucci, questa foto mi mette molta malinconia, davvero la nostra Nadia non c’è più…mi sembra ancora impossibile” “Hai detto bene Pucci! Ci manca tantissimo Nadia! Siete bellissimi qui in foto”

I followers quindi si uniscono alle parole di chi la conosceva a vicino e ha potuto apprzzare tutta la grandezza di Nadia Toffa sul lavoro e nei rapporti umani e non si stancano mai di gridarlo forte, sperando che magari da qualche parte, Nadia ascolti e sia felice.