Nadia Toffa viso spento e stanco, riposo necessario: ‘Farà la fisioterapia’

La conduttrice de Le Iene ritorna sui social dopo un lungo periodo di assenza. Tuttavia, lo scatto pubblicato sui social preoccupa i suoi fan, ecco il motivo.

La foto di Nadia Toffa preoccupa i fan

Dopo un lungo periodo lontana dai social, la conduttrice bresciana è tornata a salutare i suoi fan e condividere con loro la sua quotidianità. Il mese scorso, Nadia Toffa non è riuscita ad essere presente per l’ultima puntata della stagione de Le Iene, programma di italia Uno. Il motivo? La conduttrice doveva sottoporsi a delle cure molto pesanti , a causa del tumore, che hanno richiesto un riposo forzato. Da quel momento, la sua assenza sui social si è fatta sentire e molti fan erano preoccupati per lei.

Questa mattina, Nadia Toffa in cui appare sorridente e serena. La conduttrice ha voluto rassicurare i suoi fan e ha annunciato che nel pomeriggio era pronta per la fisioterapia.

«Buongiorno adorati miei. Oggi riposo poi fisioterapia e voi cosa combinate di bello?»

Tuttavia, al popolo del web non è sfuggito un dettaglio.

La conduttrice stanca e provata

In questi mesi, Nadia Toffa si sta sottoponendo a ciclo di chemio davvero pesanti. Spesso, le cure la costringono a sospendere ogni impegno professionale. Nel selfie pubblicato stamattina, la conduttrice bresciana appare stanche e spossata dalla terapia. Sguardo basso, ma sul suo viso non manca un bellissimo sorriso.

La iena continua a combattere, con grande forza e determinazione, la sua battaglia contro il tumore e sui social si mostra sempre come una vera guerriera. Numerosi fan hanno commentato lo scatto e, come sempre, hanno dimostrato il loro affetto e vicinanza alla iena. Dal 2017, la sua famiglia virtuale la sostiene nel suo percorso verso la guarigione.