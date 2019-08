Nadia Toffa ‘Pessime notizie sulla sua salute’: la rassegnazione dei fan dopo il silenzio social e le news su Google

Nadia Toffa non è la prima persona del mondo dello spettacolo che, per la malattia, si è chiusa nel silenzio. Su google si leggono però ‘pessime notizie’

Assente da più di un mese, il suo sorriso manca. Nadia Toffa starà seguendo da casa le Iene? E’ ricoverata in ospedale? Per adesso i messaggi sulla sua salute aumentano in maniera incontrollata e, tra un messaggio e l’altro, si leggono previsioni davvero nefaste. Sui social non fanno che circolare pessime notizie sulla sua salute. Ma starà davvero così male? Noi ci auguriamo di no, ma gran parte dei suoi fan ne è praticamente convinta.

Nadia Toffa, il silenzio sui social e le pessime notizie su Google

Basta digitare il nome di Nadia Toffa per scorgere notizie, circa la sua salute, tutt’altro che rassicuranti. La iena sta facendo tremare tutti. Il suo silenzio si sta prolungando più del precedenti volte. Le persone positive sperano che questa volta la giornalista di italia uno abbia scelto di eliminarsi dai social, per prendersi una pausa dal ‘personaggio’.

La conduttrice non ha più fornito delle notizie sul suo stato di salute e ormai ciò che si legge in rete non lascia ben sperare. Alcuni haters addirittura ‘giocano’ ad indovinare la data della sua morta. Un gioco squallido che ha inorridito la rete. Adesso però, alcune fan che hanno avuto esperienze con la malattia, provano a dare una propria versione dalla storia. Una sua follower ha che pare conoscere la malattia, dopo le ultime notizie in rete tutt’altro che positive, si è letteralmente rassegnata. La fan si augura solo che il suo dolore possa essere lieve.

Nadia, il tumore e la sua battaglia più ardua

In un primo momento, Nadia Toffa probabilmente immaginava che la sua battaglia contro la malattia potesse avere un epilogo più breve. La ricerca nell’ambito dei tumori ha fatto progressi da gigante ma alcuni tipi di tumori restano più difficili da sconfiggere. Nadia sta facendo di tutto, chemio e radio.

Sta combattendo con tutte le sue forze ed è forse per questo che ha deciso di preservarle evitando di perdere altro tempo sui social.