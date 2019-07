Nadia Toffa ‘è morta’ La notizia indigna ma è la più cercata: parola chiave più cliccata

Nadia Toffa è morta, una notizia agghiacciante eppure è quella più cercata su Google. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore

Un suggerimento, quelle delle ricerche sul noto motore di ricerca, davvero macabro: Nadia Toffa è morta. Ovviamente, se è questo il suggerimento che si presenta per primo, è chiaro che è il risultato dato da tantissime ricerche di utenti di tutto il mondo. Nadia Toffa è una keywords molto potente sui motori di ricerca. Quindi se è ciò è successo, non è colpa di Google, bensì degli utenti che cercano cose come queste.

Milioni di dati raccolti, anche attraverso query precedenti, Google cerca di trovare la risposta più pertinente. Pertanto è questo il risultato delle ricerche. Google cerca di determinare le risposte migliori e di tenere in rilievo altri fattori che danno la migliore esperienza utente e la risposta più giusta utilizzando dati come l’area geografica, la lingua e il dispositivo dell’utente (desktop o telefono).

La Toffa e la nefasta notizia, un sito rivela tutto

Per scoprire le parole chiavi più importanti, come suggerisce il sito che ha lanciato la notizia basta andare sul sito answerthepublic.com: c’è la possibilità di inserire una parola chiave, come Nadia Toffa, la lingue di interesse e così facendo si scoprono quali sono le parole che la gente scrive in maniera più frequente collegate a quel nome.

Tra le frasi più cercate, c’è Come è morta Nadia ma anche Nadia sono guarita e Cosa ha fatto Nadia. In molti credono che legate tutte alla sua malattia improvvisa scoperta di recente. C’è da dire però che nel marasma delle frasi più cercate ce ne è una davvero singolare: La Toffa urla.