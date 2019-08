Nadia Toffa ‘Nasconde la verità sulla sua malattia’: gli effetti terribili del tumore, la testimonianza di una fan

Sono più di 4 settimane di silenzio. Nadia Toffa sta facendo preoccupare tutti e i fan non possono fare a meno di ipotizzare brutte notizie

Ci sono persone destinate a combattere per sopravvivere, per dimostrare di avere ancora tanto, troppo, da vivere per lasciare questa terra. Nadia Toffa è una di quelle che hanno sempre avuto tanto da dire, ma dopo un mese di silenzio, ormai i fan sono letteralmente impazziti. Sui social non sanno più come chiedere aggiornamenti circa la situazione di salute della iena biondina.

Nadia Toffa contro il tumore: ‘Una malattia che annienta’

La malattia della iena secondo quanto si legge su internet non sta passando un bel periodo. Questo suo assordante e anomalo silenzio sui social sta letteralmente spaventando tutti. Nadia Toffa ha sempre avuto parole da dire e a volte anche da urlare, ma in queste ultime 4 settimane è letteralmente sparita.

I fan cominciano a pensare che dietro questo suo silenzio ci sia dell’altro: magari la iena è stata ricoverata, oppure ha deciso di prendersi una pausa da questo mondo social che tanto invade la nostra quotidianità e che, per chi come lei ha tanto sostegno ma anche tanto odio, a volte è insostenibile.

Nadia Toffa ‘nasconde la verità sulla malattia’

Alcuni follower ritengono che Nadia Toffa stia nascondendo la verità sulla sua malattia per via di un peggioramento probabile delle sue condizioni di salute. La iena, in effetti, lascia pensare solo a questo. Anche prima dell’ultimo post su Facebook c’era stato un silenzio, ma non così prolungato.

Una fan parla della sua personale esperienza con il tumore di Nadia rivelando la paurosa genesi della malattia, di come questa porti ad un lento ed inesorabile decadimento psico-fisico. Noi, ovviamente, ci auguriamo che questo non sia il caso della iena e che Nadia voglia solo riservare le forze per stare con la sua famiglia.

Sono tanti i messaggi che riceve tutti i giorni Nadia e noi speriamo che prima o poi risponda e metta a tacere tutti i dubbi sul suo stato di salute.