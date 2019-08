Nadia Toffa morte atroce, sui social esultano ‘Anche questa è fatta’: le parole da brividi degli haters

La morte di Nadia Toffa ha devastato l’Italia intera. Eppure c’è chi ha, in un modo assurdo, beneficio da questo evento: chi l’ha sempre odiata e criticata

Il giorno della morte di Nadia Toffa ha fatto morire anche una parte di italiani. La iena aveva saputo farsi conoscere, amare e rispettare grazie a Le Iene e alle sue inchieste volte sempre a smascherare i bugiardi e gli approfittatori. Nadia purtroppo ha perso la sua battaglia contro il cancro, ma ne ha vinta un’altra: insegnare a tutti quanto vale la vita.

Nadia Toffa tumore, gli haters continuano anche dopo la sua morte

Ne hanno anticipato la morte, l’hanno derisa, insultata, calunniata… Ne hanno dette davvero di tutti i colori su Nadia Toffa in vita. La giornalista è voluta sempre rimanere superiore a tutta questa cattiveria, sapendo che purtroppo ci sono persone che provano gusto e piacere nel vedere gli altri soffrire.

Rispondeva a suon di sorrisi, di ironia e di chissenefrega. Nadia è stata un esempio per tutti e continua ad esserlo. Molti fan, infatti, sperano che il suo profilo resti attivo per permettere a tutte le persone malate di trovare conforto in tutti quei post che Nadia ha pubblicato prima di morire. Gli haters però continuano. Adesso nascono come funghi pagine che la deridono e sottolineano il ‘sollievo’ per la sua morte.

Una pagina fan della iena molto seguita IlsorrisodiNadiaToffa ha spronato i fan a segnalare questi esseri abbietti che per sentirsi vivi devono godere della morte altrui.

Nadia, dopo la recidiva: sapeva avere 10 mesi di vita

Purtroppo Nadia Toffa ha sempre saputo la gravità della sua situazione anche se quando parlava in Tv della malattia sembrava rassicurante. Era la guerriera, ce l’avrebbe fatta. Ma i medici le diedero solo 10 mesi di vita. Con la sua forza la iena però li ha raddoppiati.

Ha lavorato fino alla fine, fino allo stremo delle forze. Un’altra grande vittoria di Nadia: una forza di volontà che avrebbe potuto fare davvero tanto se il cancro non si fosse accanito contro di lei.