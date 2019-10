‘La sua morte mi fatto godere’ Nadia Toffa: l’agghiacciante messaggio alla sua famiglia di un hater

Nadia Toffa manca a tutti i suoi fan, ma purtroppo gli haters resistano a tutto. Qualcuno continua a regalarle messaggi di odio gratuitamente

Cosa direbbe Nadia Toffa alle persone che ancora oggi continuano ad insultarla o dire cose brutte su di lei e sulla sua morte? Forse non direbbe assolutamente nulla. Il motivo? Lei era superiore. Ma evidenziare quanto odio è capace di generare la rete è importante, perché molto spesso quest’odio silenzioso si insidia tra i giovani e provoca complessi e reazioni estreme. Tutto questo andrebbe fermato.

Nadia Toffa, gli haters continuano a sputare odio su di lei

Un odio che non si arresta a terminare quello per Nadia Toffa. Ci sono tantissimi fan che ancora oggi la cercano sul suo profilo, come si fa con i propri cari che non ci sono più: per un conforto, un saluto. Ma altri (per fortuna una minima parte) non perde mai occasione per disprezzarla e dirle parole carichi d’odio approfittando del dolore della sua famiglia e del silenzio.

Gli haters colpiscono ancora, ma Nadia non può più difendersi. Ma anche se fosse ancora tra noi li avrebbe semplicemente ignorati. Le persone che hanno la voglia di sputare così tanto male non meritano attenzione anche se a lei, leggere tutto questo, ha fatto tanto male. Di lato potrete leggere ultimi messaggi d’odio apparsi sul suo profilo.

Un hater ha praticamente sottolineato quanto godesse della sua morte, rispondendo ad un fan della Toffa che l’ha insultato che la ruota gira per tutti, come se in qualche modo la iena avesse meritato tanto male.

Nadia, il messaggio della mamma e il saluto delle Iene

Il messaggio è apparso proprio sotto la foto che la sua famiglia ha deciso di pubblicare, sul suo seguitissimo profilo, dopo la sua morte e sembra quasi destinato a loro. Anche loro, come Nadia, hanno deciso di ignorare questa ondata di odio, lasciando morire nella vergogna chi è capace di sputare odio senza motivo.

La iena, come ha voluto rivelare la mamma in una recente intervista, ha lasciato un mucchio di cose in sospeso nel suo PC. Lavoro che per forza di cosa ha voluto lasciare a metà. Adesso, con l’aiuto di chi l’ha amata, sostenuta e seguita, la sua mamma vorrebbe tanto portare a termine tutto ciò che è rimasto in sospeso. Un modo per ricordare Nadia e la sua grandezza. Una donna speciale che sicuramente non dimenticheremo mai.