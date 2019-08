Nadia Toffa ‘È morta per il troppo dolore’: la terribile tragedia avvenuta poche ore fa in famiglia

Nadia Toffa ha lasciato un buco nero con la sua morte, non solo tra i fan, ma anche nella famiglia. La conseguenza tragica ha colpito poche ore fa

Dopo una morta nella famiglia, arriva l’ennesima tragedia per la famiglia della bella Nadia Toffa. Un’altra dolce e pura anima si è spenta. Ecco cos’è successo.

Nadia Toffa, morta la nonna Maria Cocchi

Un’altra tragedia per la famiglia di Nadia Toffa. A pochi giorni dalla morte della Iena arriva una notizia che squarcia il cuore: la morte della nonna di Nadia, Maria Cocchi. La 97enne ha ceduto al dolore, la perdita della nipote ha avuto un peso troppo gravoso per lei. La notizia arriva dagli autorevoli microfoni di Fanpage, che per assicurarsi della notizia, si è messa in contatto con gli uffici della chiesa parrocchiale in cui si sono tenuti i funerali. Qui, la triste conferma. La nonna della Toffa è nata a Braone il 25 gennaio del 1922. Anche lei come Nadia era una donna famosa nel suo piccola: era la donna più anziana del paese oltre ad essere la nonna dell’amatissima giornalista.

Il triste necrologio è stato riportato anche sul quotidiano locale: Maria Cocchi aveva 97 anni. Per un ultimo addio, i suoi funerali si sono celebrati in gran segreto martedì 20 agosto 2019 alla Parrocchia di San Martino Vescovo in Cerveno.

La nonna di Nadia Toffa è morta di dolore

Non si sa molto di lei. Le poche notizie che si hanno sulla nonna di Nadia Toffa sono state riportate da un portale locale, montagneepaesi, che usa poche ma belle parole per raccontare chi era Maria Cocchi:

“Aveva compiuto 97 anni ed era la donna più anziana del paese: nata a Braone il 25 gennaio del 1922, si è trasferita a Cerveno per andare sposa a colui con il quale ha condiviso la vita. Donna generosa e apprezzata da tutti, ha dedicato gran parte della vita alla famiglia, in particolare al marito Enrico, alle tre figlie e ai cinque nipoti”.

Tra questi amati nipoti c’era anche Nadia con la quale adesso si ricongiungerà. Una morte che ha gettato un’altra ombra oscura sugli abitanti di Cerveno, comune di circa 700 abitanti nella Val Camonica.

Adesso che la Iena non c’è più, si continua comunque a parlare di lei ogni giorno. La si vuole ricordare, ma non per paura di dimenticarla ma per darle tutta l’attenzione e l’importanza che spesso in vita le hanno recriminato. Una petizione su Change.org. mira a:

«Intitolare a Nadia Toffa reparto di Oncoematologia Pediatrica del SS.Annunziata di Taranto».

Un iniziativa davvero molto nobile e che sicuramente la Toffa apprezzerebbe.