‘Il cane la vedrà morire’ Nadia Toffa, l’angosciante previsione inquieta i fan

Nadia Toffa sta combattendo con le unghie e con i denti contro il cancro, ma purtroppo la salute in questi giorni non è al Top, un post su IG inquieta i fan

Dopo tantissimi giorni di silenzio, Nadia Toffa è tornata a farsi sentire e vedere. La foto che la ritrae con la sua piccola Totò ha fatto il giro del web e ha conquistato tutti i suoi fan. La Iena però, in foto, appare molto stanca e provata dalle cure ed è per questo che qualcuno ha avanzato nefaste ipotesi sul suo destino.

Nadia Toffa, il messaggio inquietante ‘Morirà prima del suo cane’

C’è chi dà molto forza alla iena e chi invece quasi si diverte a scoraggiarla o a fare nefaste previsioni sul suo destino, come nel caso di un follower che ha osato ipotizzare la morte di Nadia Toffa. Sono giorni in cui i fan sono molto preoccupati per lei e di certo leggere cattiverie simili non aiuta.

Nadia non ha mai fatto mistero della sua malattia ed è sempre apparsa coraggiosa davanti a tutto e tutti, ma anche lei è un essere umano e andrebbe incoraggiata piuttosto che sconfortata con commenti di questo tipo.

Insomma, gli hater ci sono per tutti, ma dovrebbero almeno evitare di accanirsi con chi ha già tanti pensieri per la testa ben più seri di un commento stupido.

Nadia, la verità sulla sua salute: come sta?

Solo qualche settimana fa, Nadia Toffa ha voluto far sapere a tutti che purtroppo per lei è la malattia ha richiesto un altro ciclo di terapie, altre cure più forti che, se da un lato le permettevano di avere speranze in più contro il tumore, dall’altro le hanno tolto linfa vitale. Per questo la iena non ha potuto presenziare all’ultima attesissima puntata de Le Iene show.

Nonostante tutto, Nadia affronta tutto con il sorriso. Per lei i commenti cattivi, le previsioni negaste e tutto l’odio della rete merita solo di essere ignorato. In effetti, la Toffa rispondo solo raramente a chi le augura brutte cose e questi dimostra la sua intelligenza e superiorità verso chi fa delle malattie pretesti per dire le peggio cose.

Speriamo solo che Nadia dia buone notizie il più presto possibile.