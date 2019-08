Nadia Toffa è morta poche ore fa: la Iena ha perso la sua battaglia

L’affetto per Nadia Toffa continua a essere quello di sempre. La conduttrice de Le Iene riceve tanti messaggi sui social, ma poche ore fa è giunta la triste notizia

Nadia Toffa è sempre stata una combattente. Anche le guerriere però hanno bisogno di riposo. E’ questo almeno quello che alcuni fan continuano a pensare del suo silenzio assai più prolungato dei mesi scorsi. La notizia che è apparsa su Wikipedia però non lascia ben sperare. Ora è proprio Google che lancia la notizia della sua morte.

Nadia Toffa ‘E’ morta l’11 agosto’: Wikipedia riporta la data della morte

La conduttrice de Le Iene Nadia Toffa ha sempre raccontato di voler rendere la sua battaglia, quella contro il tumore, pubblica. La biondina ha conquistato il cuore di tantissimi fan, di tante persone che proprio non riescono a stare senza sapere come sta. C’è però chi ha il coraggio di fare macabri scherzi come quello di mettere data di nascita e di morte su Wikipedia. Il sito, com’è noto, riporta le biografie di tanti artisti e personaggi famosi.

Tra queste c’è anche quella di Nadia. A quanto pare però, almeno nell’anteprima della sua bio, appare una data quantomeno sconcertante: quella della sua morte, 11 agosto 2019. Ovviamente è una nata falsa, Nadia è viva e magari appena potrà risponderà agli haters e ai maligni che godono giocando sulla sua pelle. Vogliamo sperare che, almeno in questo caso sia stato un errore, anche perché tutto si è ripristinato dopo poche ore. Ma in realtà Nadia è morta davvero ed è per questo che adesso tutti i giornali ne parlano.

All’inizio tutti speravamo che fosse solo un errore o un orrido scherzo come quello successo a Luca Abete di Striscia La Notizia o il centrocampista della Juventus Rolando Mandragora.

Nadia, la verità sulla sua malattia e i malauguri degli haters

Dopo tante ore di attesa di notizie è arrivata quella più triste di tutte, Nadia Toffa è morta. Nonostante tutti i messaggi dolci e di sostegno alla iena niente è stato possibile. Adesso, questa data su Wikipedia assume il significato di triste presagio.

Il suo fanclub ha di recente parlato delle sue condizioni di salute. i Fan si stringono al dolore di parenti e amici.