Nadia Toffa, mamma ‘lotta per i figli contro il tumore’: la straziante confessione

Nadia Toffa tumore: i messaggi dei fan

Nadia Toffa è nata a Brescia il 10 giugno del 1979 e oggi spegne ben quaranta candeline. Negli ultimi anni è diventata, sui social, il volto della lotta contro il tumore. Circa due anni fa, la conduttrice bresciana impegnata nelle riprese di un servizio de Le Iene, è stata colpita da un malore. Da allora, è iniziato un duro percorso per sconfiggere il cancro. La Iena ha deciso di condividere la sua quotidianità con i fan e non manca mai di informarli sulle sue condizioni di salute e su ogni aspetto che riguarda la sua vita.

Di recente, Nadia Toffa ha dovuto rinunciare alle apparizioni pubbliche perché si è sottoposto ad una terapia stancante. Nel giorno del suo compleanno ha pubblicato su Instagram un nuovo post:

«Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni… ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui»

La giornalista poi aggiunge:

«Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici»

Numerosi i messaggi di auguri per la conduttrice bresciana. Sotto alla foto di Nadia Toffa si legge anche un commento che ha commosso il popolo del web.

Il commento di un fan

La conduttrice bresciana ha affrontato diversi cicli di chemioterapia che l’hanno tenuta lontana dai social. Nel giorno del suo compleanno ha voluto ringraziare i suoi fan per l’affetto dimostrato. Tuttavia, tra i numerosi commenti vi è uno che ha catturato l’attenzione dei fan e di Nadia. Un utente ha scritto che lei è forte e guerriera come la moglie che da quasi due anni lotta per lui e i suoi figli contro il tumore: